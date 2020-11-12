Задержан подозреваемый в убийстве сына Дулата Агадила - МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали подробности смерти 17-летнего Жанболата Агадила.



Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила, который скончался в результате массовой драки в Нур-Султане, задержан, передает корреспондент BaigeNews.kz. Об этом сообщил на онлайн-брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.



"По горячим следам все участники происшествия, все участники драки были задержаны полицейскими. В настоящее время трое участников драки, в том числе непосредственно подозреваемый в убийстве, водворены в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султан. Вина подозреваемых в настоящее время доказана совокупностью собранных по делу доказательств. Подозреваемые в драке, а также подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего полностью изобличены в совершении особо тяжкого преступления", - сообщил Адилов.



Задержанные помещены в СИЗО. В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статьям "Хулиганство" и "Убийство из хулиганских побуждений".



"10 ноября текущего года в микрорайоне "Коктал" города Нур-Султан произошла драка, в результате которой от полученных ножевых ранений скончался 17-летний Жанболат Агадил. Следственно-оперативной группой установлено что конфликт произошел в обед между молодыми людьми из поселка Талапкер. Последние для выяснения отношений в количестве более 20 человек приехали из поселка Талакан Целиноградского района Акмолинской области. В микрорайоне "Коктал" города Нур-Султан произошел словесный конфликт, который ранее уже был между ними 6 ноября также в микрорайоне "Коктал", затем перерос в драку, где также принял участие Агадилов и прибывшие из поселка Талапкер с другими участниками конфликта. Впоследствии Агадилов получил ножевое ранение, несовместимое с жизнью. По приезду скорой помощи скончался", - сообщили подробности в МВД.



Напомним, накануне стало известно, что сын известного гражданского активиста Дулата Агадила - Жанболат Агадил - был убит в Нур-Султане. В департаменте полиции города сообщили, что это случилось в ночь на 11 ноября. Во время драки 17-летний юноша получил нож в сердце. В соцсетях позже распространилась ориентировка на подозреваемых в убийстве парня. В ней говорилось, что правоохранительные органы разыскивают двух молодых ребят 19 и 21 года.