«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Ноября
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.26 KZT
  • €1 = 503.78 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержан подозреваемый в убийстве сына Дулата Агадила - МВД

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Задержан подозреваемый в убийстве сына Дулата Агадила - МВД
Фото из Сети интернет
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности смерти 17-летнего Жанболата Агадила.

Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила, который скончался в результате массовой драки в Нур-Султане, задержан, передает корреспондент BaigeNews.kz. Об этом сообщил на онлайн-брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

"По горячим следам все участники происшествия, все участники драки были задержаны полицейскими. В настоящее время трое участников драки, в том числе непосредственно подозреваемый в убийстве, водворены в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султан. Вина подозреваемых в настоящее время доказана совокупностью собранных по делу доказательств. Подозреваемые в драке, а также подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего полностью изобличены в совершении особо тяжкого преступления", - сообщил Адилов.

Задержанные помещены в СИЗО. В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статьям "Хулиганство" и "Убийство из хулиганских побуждений".

"10 ноября текущего года в микрорайоне "Коктал" города Нур-Султан произошла драка, в результате которой от полученных ножевых ранений скончался 17-летний Жанболат Агадил. Следственно-оперативной группой установлено что конфликт произошел в обед между молодыми людьми из поселка Талапкер. Последние для выяснения отношений в количестве более 20 человек приехали из поселка Талакан Целиноградского района Акмолинской области. В микрорайоне "Коктал" города Нур-Султан произошел словесный конфликт, который ранее уже был между ними 6 ноября также в микрорайоне "Коктал", затем перерос в драку, где также принял участие Агадилов и прибывшие из поселка Талапкер с другими участниками конфликта. Впоследствии Агадилов получил ножевое ранение, несовместимое с жизнью. По приезду скорой помощи скончался", - сообщили подробности в МВД.

Напомним, накануне стало известно, что сын известного гражданского активиста Дулата Агадила - Жанболат Агадил - был убит в Нур-Султане. В департаменте полиции города сообщили, что это случилось в ночь на 11 ноября. Во время драки 17-летний юноша получил нож в сердце. В соцсетях позже распространилась ориентировка на подозреваемых в убийстве парня. В ней говорилось, что правоохранительные органы разыскивают двух молодых ребят 19 и 21 года.


Источник: baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика