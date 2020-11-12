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Чиновники отдали землю с могилой ветерана войны под автомойку и кафе в Казахстане

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 13:42
Чиновники отдали землю с могилой ветерана войны под автомойку и кафе в Казахстане
Фото из открытых источников
У сотрудников акимата, по мнению казахстанцев, не осталось ничего святого

Чиновники Талгара продали участок земли, на котором располагается могила ветерана Великой Отечественной войны, поэта и композитора Алханбека Малькеева. Об этом в Facebook сообщил пользователь Андрей Андреев, передает Azattyq Rýhy.

«Мы уже давно привыкли к тому, что чиновники творят беспредел, никого уже не удивить проданной горой или участком в заповеднике, но есть бесчеловечные поступки, которые нельзя хоть как-то оправдать.

Кто был в Талгаре, тот видел, что при въезде в город с правой стороны находится колледж, на территории которого стоит стела, а рядом с ней стоят две трехдюймовые пехотные пушки, недалеко от которых с правой стороны расположен неухоженный, заросший сухостоем и деревьями памятник видному государственному и общественному деятелю, участнику Великой Отечественной войны, поэту и композитору Алханбеку Малькееву, именем которого названы улицы и государственные учреждения.

Один человек решил облагородить участок, военную аллею сделать, но как оказалось Талғар Ауданының Әкімдігі еще в 2012-2013 годах продали 8 соток земли в частную собственность под коммерческую деятельность, причем вместе с могилой выдающегося человека», - возмутился Андрей Андреев.

В акимате Алматинской области данный факт подтвердили. Более того, выяснилось, что участок «передали» под автомойку, кафе и летнюю площадку.

«Данный участок, находящийся перед колледжем Д. Кунаева города Талгара (кадастровый номер 03-057-006-771, площадь 0,0800 га, целевое назначение: автомойка, магазин, кафе и летняя площадка) был передан в частную собственность гражданину Б. Утегенову на основании постановления акима Талгарского района №02-38 от 16.02.2006 года и типового договора купли-продажи земельного участка №245 от 28.02.2006 года.

2012 году данный участок на основании свидетельства о праве на наследство перешел к гражданке Садыковой К.

В августе-сентябре текущего года проведена разъяснительная работа с гражданкой Садыковой К. о возврате земельного участка государству.

В настоящее время ведутся работы по сбору соответствующих документов», - сообщил пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел.

Редакция AR намерена выяснить, кто и на каком основании передал данный земельный участок в частную собственность. Мы рассчитываем также получить ответ от Антикоррупционной службы, которая, мы полагаем, должна заинтересоваться этим вопиющим фактом, мягко говоря, бездумной работы чиновников Алматинской области.

Чиновники отдали землю с могилой ветерана войны под автомойку и кафе в Казахстане


Чиновники отдали землю с могилой ветерана войны под автомойку и кафе в Казахстане



Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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