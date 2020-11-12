В Турции появились новые ограничения для туристов

В Турции ввели новые ограничения для местных жителей и туристов, запретив курение на улицах и остановках общественного транспорта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на циркуляр министерства внутренних дел Турции «Меры по борьбе с коронавирусом».



Ограничения появятся во всех провинциях страны с 12 ноября. С их помощью правительство Турции планирует контролировать ношение масок, которые многие снимают под предлогом курения.



«После введения обязательного ношения масок было замечено, что некоторые люди снимали или использовали их неправильно, потому что курили на улицах, в парках и садах, где находится много граждан. Чтобы предотвратить распространение эпидемии (...) и обеспечить правильное и постоянное использование маски, (...) будет введен запрет на курение», — поясняется в документе.



По словам эксперта, опрошенного АТОР, теперь туристы смогут курить только на территории отеля или в специально отведенных комнатах в аэропорту. За нарушение запрета им грозит штраф в размере 118 лир (2,1 тысячи рублей).



Ранее россиянка, отдохнувшая в одном из отелей Турции, рассказала о том, что ее соотечественники отказываются соблюдать «ковидные правила» в гостинице. В частности, они игнорируют новые требования посещения хаммама.