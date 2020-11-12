«Они разбогатели при Биртанове». Что движет врачами – защитниками бывшего министра?

Информационную поддержку экс-министра эксперты считают заказной, а самих защитников – его подельниками



Петиции, открытые письма, челлендж #ЯМыБиртанов, посты на Facebook – массированная атака в защиту бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова началась практически сразу после известия о его задержании. Отдельные представители медицинской элиты не верят, что их интеллигентный и воспитанный шеф может обворовать страну. Гражданское же общество, некоторые их коллеги-врачи и другие эксперты, напротив, совершенно уверены в том, что экс-главврач страны далеко не белый и пушистый. Опрошенные Azattyq Rýhy специалисты уверяют, что каждого «защитника» Елжана Амантаевича на самом деле заботит не его свобода, а личные интересы, ведь многие из них неплохо нажились при его руководстве и тут сыграл принцип «потонет начальник, потонут и они».



Напомним фабулу этой «заварушки». 31 октября по соцсетям разлетелась информация о задержании Биртанова. Госорганы, как у нас принято, молчали. Официальная информация поступила лишь спустя три дня. 3 ноября Комитет по финмониторингу подтвердил эти сведения, сообщив, что экс-министра подозревают в растрате крупных сумм. И тут понеслось.



Всего двух дней хватило довольно известным и популярным врачам, чтобы определить невиновность своего экс-начальника. 12 докторов из медицинской элиты, среди которых кардиохирург Юрий Пя, президент общества пациентов в трансплантации «Өмір сыйы» Сандугаш Орынбаева, нейрохирург Серик Акшулаков, репродуктолог Шолпан Карибаева, председатель правления национального научного медицинского центра Абай Байгенжин, председатель правления республиканской медицинской палаты Максут Кульжанов, президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман, репродуктолог Вячеслав Локшин, вице-президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Салтанат Байкошкарова, общественный деятель, руководитель фонда Help Today Эля Алиева, председатель общества врачей гематологов Ирина Пивоварова и председатель фонда «Ак жол» Раушангуль Тохтахунова, написали открытое письмо, в котором защищают Биртанова. Не буду приводить текст этого письма, он составлен по закону жанра: сначала идет восхваление его личности и заслуг, затем следует отрицание его вины и завершается речь нотками о том, что это жестоко – отца пятерых детей, перенесшего пневмонию, держать в СИЗО за решеткой.



Человек, знающий всю медицинскую кухню, – кандидат медицинских наук, медик-активист Каиргали Конеев утверждает, что некоторые из этих врачей сами далеко не чисты на руку.



«Это заказная кампания. Почему так можно сказать? Практически все из 12 человек, написавших открытое письмо в его защиту, разбогатели в период руководства Биртанова. Практически все они бесчестные люди, алчные. Но среди них есть один очень уважаемый человек, профессионал, с высокими моральными качествами. Но он оказался в этой группе подельников Биртанова, скорее всего, из вежливости и воспитанности. Не мог отказать напору «уважаемых» докторов. Среди них несколько докторов, возможно, опасаются, что могут быть вовлечены в орбиту уголовного преследования. И поэтому они материально заинтересованы в том, чтобы «вытащить» своего подельника», – утверждает Каиргали Конеев.



Защитники Биртанова не ограничились одним письмом и решили действовать по всем фронтам. Одновременно с их речью в Сети появляется петиция в защиту Биртанова якобы от медицинского сообщества. На момент выхода статьи ее подписало около 4,5 тыс. человек. Однако не каждый подписавшийся медик сделал это добровольно, убежден Конеев.



«Мне коллеги говорили о нескольких фактах. Говорили, что многие клиники заставляют подписывать петицию. Это и государственные, и частные клиники. Главные врачи заставляют сотрудников подписывать ее», – пояснил наш собеседник.



Рядовые врачи в этой ситуации – лишь пешки, которыми управляют настоящие «короли» из медицинской элиты. Как утверждает политолог Данияр Ашимбаев, защитников Биртанова совершенно не волнует его свобода. Он – лишь вершина айсберга, а зреть надо в корень всей системы.



«Обвинения еще не были сформулированы, то есть официально не прозвучали, а уже пошли публикации, что он хороший человек и такого сделать не мог. Вот это наводит на мысль о том, что медицинская общественность не заинтересована в любой проверке финансовых потоков внутри системы. Создана определенная корпоративная солидарность. Она меньше всего медицинская, больше корпоративная. Финансовая медицинская элита не заинтересована в том, чтобы финансовый мониторинг проводили в системе. В этом случае, когда, не вникая в суть дела, большое количество людей бросилось защищать Биртанова, имеет место нежелание подпускать кого-либо в среду. Это финансовые потоки, приватизационные схемы и так далее.



Сначала, видимо, считали Биртанова малой кровью, мол, казахстанская медицинская элита переживет этот кризис и дальше продолжит заниматься своей коммерческой деятельностью. А когда стало известно об его аресте, началась массивная кампания в его защиту. Но они не Биртанова в данном случае защищают, а свои интересы. К этой кампании я отношусь с большим скептицизмом, потому что их волнует не свобода Биртанова, а неприкосновенность своих позиций», – анализирует Данияр Ашимбаев.



Каждый, кто так радеет за Биртанова, хочет извлечь собственную выгоду, продолжает в том же ключе медик-активист Каиргали Конеев. В соцсетях, напомню, развернулась еще одна «биртановская» кампания – некоторые известные личности даже поручились за бывшего министра, лишь бы его выпустили из СИЗО.



«Почему его поддержал глава партии «Ак жол» Азат Перуашев? В преддверии выборов это, конечно, было бы с его стороны политическим суицидом. Скорее всего, Перуашев заручился поддержкой покровителей Биртанова и, вполне возможно, что он пройдет в Мажилис и получит благодаря этой «инициативе» даже чуть больше голосов, чем было у него. У всех своя выгода», – считает Конеев.



Надо признать, сторонники Биртанова добились своего. Чиновника выпустили из изолятора под домашний арест. Это сильно напрягло экспертов – они теперь сомневаются, что дело вообще дойдет до суда и экс-министр сможет избежать наказания.



«Вполне возможно, что он сможет избежать наказания. Не исключен этот вариант. Недавно адвокат господина Биртанова сообщил, что Биртанов будет бороться за свое имя. Эти заявления нельзя расценивать как пустые. Они имеют под собой почву. Вполне возможно, что на уровне уже «договорились». И вполне возможно, что дело даже не дойдет до суда и следственный суд снимет все подозрения с него», – заключил Каиргали Конеев.



Все прекрасно знают, что коррупция в системе здравоохранения у нас огромная. Ее верхушка скована одной цепью. Стоит только подергать за ниточку, раскроется весь клубок. В системе давно пора провести тотальный аудит. Работой министра и нашей медициной довольны разве что несколько десятков врачей, но далеко не все общество, доказательством чему служат многие публикации AR с мнением различных экспертов.