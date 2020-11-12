Задорный танец медработниц обсуждают в Казнете

В горздраве рассказали, что видео снято во время пересменки.
В соцсетях распространяют короткий танец работниц скорой помощи из Нур-Султана на фоне служебного авто, передает zakon.kz.
Видео появилось в TikTok. Две медработницы выходят из машины скорой помощи и исполняют короткий веселый танец. Мнения пользователей по поводу видео разделились. Кто-то возмущается, что они танцуют во время работы.
Но больше людей все же вступились за девушек, отметив, что они тоже люди и видео могли снять после смены или во время перерыва.
В Управлении здравоохранения Нур-Султана тоже высказались по этому видео.
Карета скорой помощи и фельдшеры являются сотрудниками одной из организаций ПМСП города. Видео снято вовремя пересменки. Их веселый танец, который мы видим на кадрах, можно назвать небольшой разминкой. Ведь большую часть своего рабочего времени фельдшеры проводят в машине, постоянно в пути к пациентам. Так они немного "размяли косточки", воспользовавшись свободным временем между вызовами, - рассказала пресс-секретарь горздрава Айгерім Ардаққызы.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.