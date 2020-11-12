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Иностранцев возмутили настоящие креветки на ногтях клиентки российского салона

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:12
Иностранцев возмутили настоящие креветки на ногтях клиентки российского салона
Фото: Nail Sunny
Маникюр c использованием креветок, сделанный мастерами российского салона Nail Sunny, озадачил пользователей сети. На дискуссию в соцсетях обратили внимание в Lad Bible.

На размещенных в соцсетях кадрах демонстрируется процесс создания «креветочного» дизайна. Сперва мастер наносит на ногтевую пластину лак полупрозрачного молочного оттенка. Затем она отделяет голову креветки от туловища, извлекает палочкой лишнее содержимое, а затем помещает «скорлупу» на ноготь.

Юзеры принялись критиковать нелепый дизайн и выражать свое отвращение. «Животные — чудесные создания, они заслуживают такого же уважения, как и мы. Позор вам за отсутствие сочувствия», «Ничего не может быть отвратительнее этого. Черт возьми, кто так делает?», «Это самая мерзкая вещь, почему вы не можете делать нормальный дизайн ногтей?» — возмущались в комментариях иностранные пользователи.

В июне маникюр в форме груди от российского мастера того же салона озадачил пользователей сети. На размещенных кадрах мастер изготавливает грудь из пластилина, затем покрывает ее лаком и добавляет белую жидкость, которая имитирует грудное молоко. Полученную конструкцию маникюрщица прикрепляет к ногтям клиентки.


Источник: lenta.ru
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