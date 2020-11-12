Система МВД прогнила, установка видеокамер не поможет – правозащитница

Как утверждает она, 90 процентов полицейских – коррумпированные.



Недавно в одном из районных отделов полиции Туркестанской области появилось ноу-хау – камеры видеонаблюдения. Кабинеты полицейских, следователей, оперуполномоченных теперь под постоянным контролем. Оборудование поручило установить Министерство внутренних дел – якобы теперь правоохранители перестанут брать взятки, ведь каждый их шаг фиксируется. Известная правозащитника, адвокат по уголовным делам Айман Умарова с насмешкой восприняла эту меру борьбы с коррупцией. Своим мнением она поделилась с корреспондентом Azattyq Rýhy.



– Айман, как вы думаете, полицейские станут брать меньше взяток под прицелом камер?



– Это никак не повлияет на уровень коррупции среди полицейских, потому что даже в тюрьмах есть камеры, но они не помогают против пыток. В самый нужный момент камеры либо не работают, либо видео исчезают. Даже если не под камерами, они возьмут взятки в другом месте. Камеры – это полумера против коррупции. Это даже не полумера, это мелочь. У меня масса дел таких, например, дело Жаппасова, у которого вымогали деньги. Он вынужден был дать их, но его судят сейчас. И это делали полицейские – сами вымогали, сами отправили за решетку.



– Насколько масштабна коррупция в правоохранительных рядах?



– Плачевная ситуация у нас с коррупцией в их рядах. 90%, если не больше – коррумпированные. Когда говорят «полицейский», мы никогда не думаем о том, что он честен. Вся система загнившая и никакие меры/полумеры не помогут. Здесь меры должны быть глобальными. Всю правоохранительную систему я знаю достаточно хорошо. Здесь единственный способ избавиться от коррупции – это полное реформирование. И я думаю, что реформирование только полиции особо не поможет, так как нужно менять всю правоохранительную систему. Я скажу, что многие дела делаются вместе с КНБшниками. Но они делают их не своими руками, а руками полицейских. Поэтому эти камеры не помогут снизить коррупцию. Это смешно даже.



– Что тогда поможет?



– Я считаю, реформировать сначала нужно КНБ. И самое первое и главное – это кадровые реформы. У нас гинеколог был начальником комитета. Ну, разве так можно? Качественный подбор кадров нужен. У нас же во всех структурах правоохранительных органов работают неспециалисты. Назначают руководителем какого-то отдела, департамента и так далее человека, который вообще ничего не понимает в этом.



Или же, например, кадровые офицеры и пиджаки военные. Пиджаки – имеют какое-то высшее образование, устроились в войсковые части и так далее. А кадровые офицеры – те, кто имеет военное образование. Бывает такое, что пиджаки руководят ими. Это очень странно. У нас дефицит хороших кадров, профессионалов. Все как попало учились. Мы, к примеру, когда в КазНУ имени аль-Фараби поступали, очень сложно было поступить, потому что много было взяточничества. Поступали дети богатых, либо через знакомых огромные деньги брали. И вот сейчас мы пожинаем плоды этих юристов. Кандидатская тогда 5 тысяч долларов стоила. Когда мне говорят про кандидата наук, я сразу начинаю смотреть с недоверием. Не все, конечно, покупали, но таких мало. Реальных ученых видно, в принципе. Но очень много людей, которые купили и поэтому у нас недоверие.



Мне, честно говоря, смешно от этих камер. Давайте приведем пример видеонаблюдения в различных учреждениях. Мы знаем, что в них есть камеры и где же они были в моменты преступлений? Сколько изнасилований было, а камеры в этот момент якобы не работали. И кто будет за эти камеры в кабинетах полицейских отвечать? Никто не будет это делать. Не работает камера, пропало видео – кого будут наказывать? Никого. Ну и зачем нужны эти камеры? Эпопею с их формой наконец-то закончили, теперь камеры будут ставить. Но я не говорю, что их не должно быть вовсе. Я говорю о том, что не надо сейчас тратить деньги на эти бесполезные устройства. Сейчас нам нужны не они, нам нужно полное реформирование правовой системы. Там не должны работать кто попало, там должны быть кадры, которые понимают, что такое скрытое наблюдение, что такое реальные прослушки, а наши полицейские даже с агентурой не умеют работать. Ну это же вообще предел. Кто их учил? Оперативно-розыскную деятельность некоторые знать не знают.



– Благодарю за ответы.



Проект пока реализовали только в одном районе области – Тюлькубасском. Дальше планируется установить камеры в кабинетах правоохранителей по всей Туркестанской области. В Министерстве внутренних дел уточнили, что видеонаблюдение появится в полицейских ведомствах всех регионов.