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Ташкент прокомментировал сообщения о самоубийстве Гульнары Каримовой

Просмотров:809 Опубликовано: Вчера, 20:45
Ташкент прокомментировал сообщения о самоубийстве Гульнары Каримовой
Фото © daryo.uz
В четверг, 12 ноября, заместитель начальника главного управления по профилактике нарушений МВД Узбекистана Умида Абдуллаева прокомментировала информацию об ухудшении состояния Гульнары Каримовой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Repost.uz.

В конце октября в соцсетях и средствах массовой информации появились сообщения о том, что здоровье Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в колонии близ Ташкента, ухудшилось. В результате чего она была помещена в санитарную часть с диагнозом "воспаление легких с подозрением на коронавирус".

Об этом, в частности, писала дочь Каримовой Иман на своей странице в Instagram, заявив, что ее матери не оказывают соответствующую помощь, а также запрещают сдавать тест на коронавирус и передавать медикаменты.

"Разговоры о том, что Гульнара Каримова покончила жизнь самоубийством, не имеют под собой никаких оснований. Гульнара Каримова отбывает установленный судом срок наказания", - заявила представительница МВД на пресс-конференции комиссии по гендерному равенству.

Ситуацию также прокомментировала председатель Сената Олий Мажлис Танзила Нарбаева.

"Тот, кто совершил преступление, должен быть наказан. Состояние Гульнары Каримовой хорошее, слухи о ней в социальных сетях не соответствуют действительности. Более подробную информацию о ее состоянии могут предоставить соответствующие ответственные сотрудники", - сказала Нарбаева.

Как уточняет Sputnik Узбекистан, в ближайшее время СМИ будет предоставлена полная информация о текущем состоянии здоровья Каримовой.

Старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова отбывает наказание в колонии общего режима Зангиатинского района Ташкентской области. Она признана виновной в хищених, уклонении от уплаты налогов, вымогательстве и легализации средств, добытых незаконным путем. В марте Верховный суд Узбекистана сообщал, что Гульнару Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.


Источник: tengrinews.kz
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