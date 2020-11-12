Ташкент прокомментировал сообщения о самоубийстве Гульнары Каримовой

В четверг, 12 ноября, заместитель начальника главного управления по профилактике нарушений МВД Узбекистана Умида Абдуллаева прокомментировала информацию об ухудшении состояния Гульнары Каримовой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Repost.uz.
В конце октября в соцсетях и средствах массовой информации появились сообщения о том, что здоровье Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в колонии близ Ташкента, ухудшилось. В результате чего она была помещена в санитарную часть с диагнозом "воспаление легких с подозрением на коронавирус".
Об этом, в частности, писала дочь Каримовой Иман на своей странице в Instagram, заявив, что ее матери не оказывают соответствующую помощь, а также запрещают сдавать тест на коронавирус и передавать медикаменты.
"Разговоры о том, что Гульнара Каримова покончила жизнь самоубийством, не имеют под собой никаких оснований. Гульнара Каримова отбывает установленный судом срок наказания", - заявила представительница МВД на пресс-конференции комиссии по гендерному равенству.
Ситуацию также прокомментировала председатель Сената Олий Мажлис Танзила Нарбаева.
"Тот, кто совершил преступление, должен быть наказан. Состояние Гульнары Каримовой хорошее, слухи о ней в социальных сетях не соответствуют действительности. Более подробную информацию о ее состоянии могут предоставить соответствующие ответственные сотрудники", - сказала Нарбаева.
Как уточняет Sputnik Узбекистан, в ближайшее время СМИ будет предоставлена полная информация о текущем состоянии здоровья Каримовой.
Старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова отбывает наказание в колонии общего режима Зангиатинского района Ташкентской области. Она признана виновной в хищених, уклонении от уплаты налогов, вымогательстве и легализации средств, добытых незаконным путем. В марте Верховный суд Узбекистана сообщал, что Гульнару Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.
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