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Найден быстрый способ выведения алкоголя из крови

Просмотров:464 Опубликовано: Вчера, 21:37
Найден быстрый способ выведения алкоголя из крови
Фото:elements.envato.com
Медики нашли новый быстрый способ выведения алкоголя из крови, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Naked-science.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на планете от злоупотребления алкоголем умирают около трех миллионов человек (это 5,3 процента от всех смертей). При этом более 13 процентов летальных исходов среди людей в возрасте 20-39 лет связано с употреблением алкоголя.

Содержащийся в крепких напитках этанол, или этиловый спирт, влияет на все системы организма: он способен вызывать нарушения в функциях мозга, кровообращении и даже росте ногтей, а также провоцирует развитие множества заболеваний и порой приводит к инвалидности.

В исследовании медиков из Университета Торонто (Канада), опубликованном в журнале Nature Scientific Reports, говорится о новом простом способе, который может стать решающим фактором в спасении человека от алкогольной интоксикации.

Команда из Университета Торонто предложила новый метод, его принцип заключается в том, чтобы задействовать легкие для "выдыхания алкоголя". По словам ученых, чем глубже и чаще дыхание, тем больше спирта уходит из организма. Но при гипервентиляции организм выводит из крови углекислый газ вместе с алкоголем, понижение содержания газа - причина головокружений, покалывания или онемения рук и ног, а также обмороков. Поэтому просто повышать вентиляцию легких нельзя.

При этом ученые отметили, что обычно за выведение большей части алкоголя из организма отвечает печень, и на сегодняшний день нет другого действенного метода, кроме диализа, чтобы очистить кровь от этанола (этиловый спирт). Среди других, "облегченных" вариантов лечения алкоголизма - кислородная терапия и внутривенное капельное введение растворов.


Источник: tengrinews.kz
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