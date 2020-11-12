Найден быстрый способ выведения алкоголя из крови

Медики нашли новый быстрый способ выведения алкоголя из крови, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Naked-science.



По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на планете от злоупотребления алкоголем умирают около трех миллионов человек (это 5,3 процента от всех смертей). При этом более 13 процентов летальных исходов среди людей в возрасте 20-39 лет связано с употреблением алкоголя.



Содержащийся в крепких напитках этанол, или этиловый спирт, влияет на все системы организма: он способен вызывать нарушения в функциях мозга, кровообращении и даже росте ногтей, а также провоцирует развитие множества заболеваний и порой приводит к инвалидности.



В исследовании медиков из Университета Торонто (Канада), опубликованном в журнале Nature Scientific Reports, говорится о новом простом способе, который может стать решающим фактором в спасении человека от алкогольной интоксикации.



Команда из Университета Торонто предложила новый метод, его принцип заключается в том, чтобы задействовать легкие для "выдыхания алкоголя". По словам ученых, чем глубже и чаще дыхание, тем больше спирта уходит из организма. Но при гипервентиляции организм выводит из крови углекислый газ вместе с алкоголем, понижение содержания газа - причина головокружений, покалывания или онемения рук и ног, а также обмороков. Поэтому просто повышать вентиляцию легких нельзя.



При этом ученые отметили, что обычно за выведение большей части алкоголя из организма отвечает печень, и на сегодняшний день нет другого действенного метода, кроме диализа, чтобы очистить кровь от этанола (этиловый спирт). Среди других, "облегченных" вариантов лечения алкоголизма - кислородная терапия и внутривенное капельное введение растворов.