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Армяне покидают земли предков и сжигают свои дома

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Армяне покидают земли предков и сжигают свои дома
Фото © Sputnik
Съемочная группа Sputnik Армения засняла, как по северной дороге Карабаха жители Карвачара покидают родные земли, дома. Северная дорога в Карабах полна машин.

Как передают корреспонденты Sputnik Армения, среди потока машин много микроавтобусов и грузовиков. Люди вывозят все, что возможно – домашнюю утварь, мебель, животных. Некоторые из них сжигают свои дома.

В районах, которые должны перейти Азербайджану по трехстороннему заявлению, люди буквально разбирают на фрагменты магазины, дома, подстанции.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.











Источник: armeniasputnik.am
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