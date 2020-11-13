Конфликт между чеченцами и арабами вылился в массовые драки в Берлине

В минувшие выходные в Берлине в разных районах города произошло несколько нападений и массовых драк, в которых участвовали выходцы из Чечни - с одной стороны, а с другой - арабы. В ходе драк использовались ножи и молотки, в общей сложности были ранены 11 человек. Об этом говорится в статье Deutsche Welle, сообщает Tengrinews.kz.
Все началось вечером в субботу, 7 ноября. Три десятка молодых мужчин разгромили магазин в берлинском районе Нойкельн, в результате чего пострадали три человека. Нападавшие были, предположительно, чеченцами. По неофициальным данным, магазин принадлежит арабской семье из Ливана, которая известна берлинской полиции обширными связями в мире организованной преступности.
Три часа спустя после инцидента в магазине нападению подверглась группа чеченцев на севере Берлина - их атаковали вооруженные ножами неизвестные. На следующий день были избиты еще двое чеченцев.
К вечеру воскресенья представители чеченской диаспоры начали рассылать экстренные сообщения с призывами к живущим в Берлине чеченцам "проявлять сдержанность, не выходить за рамки правового поля и быть ответственными перед соотечественниками".
Эти призывы были упреждающей мерой, поскольку, по информации берлинской газеты Tagesspiegel, проживающие в соседних с Берлином федеральных землях Саксония и Бранденбург чеченцы были готовы прийти на помощь своим берлинским товарищам.
Берлинская полиция отказывается комментировать ход расследования, добавляя, что в районах города, где произошли драки, усилены полицейские патрули. В полиции также отказываются делать предположения о том, что могло быть причиной конфликта - передел сфер влияния в преступном бизнесе, как пишут городские газеты, или же бытовой конфликт.
"Я бы не использовал слово "война" при описании этого конфликта. Но поскольку мы имеем дело отчасти с людьми, имеющими опыт боевых действий, то можно предположить, что конкуренция за сферы влияния выльется в уличные разборки, участники которых не остановятся перед травмами или даже убийствами", - комментирует столкновения пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Беньямин Ендро.
По словам представителя чеченской общины в Берлине, просившего не называть его имя в статье, первоначальным поводом для столь масштабного конфликта стало нападение на чеченца, произошедшее полтора месяца назад в одном из пригородов Берлина - подростка избили трое арабов. Что послужило поводом, пока неизвестно.
Живущие в Берлине чеченцы создали координационный совет из десяти человек, задача которого - разобраться в ситуации и урегулировать конфликт. Совет решил нанять адвокатов, чтобы помочь правоохранительным органам в расследовании нападений, а также установить контакты с представителями полиции.
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