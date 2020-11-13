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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Самых опасных распространителей коронавируса назвал пульмонолог

Просмотров:309 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Самых опасных распространителей коронавируса назвал пульмонолог
Фото из Сети интернет
Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко назвал самых опасных распространителей коронавируса.

По его мнению, люди, переболевшие COVID-19 и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих.

"Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий", — сказал Карабиненко в беседе с lenta.ru.

Медик объяснил, что коронавирус остается в верхних дыхательных путях даже после болезни, и именно из-за этого все люди должны носить маски.

"Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые", — заключил Карабиненко.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 12:14
Бред какой то несёт, с умным видом. Человек переболел,и продолжает распростронять,ну артисты... Считаю такие новости провакационными.
 
 

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