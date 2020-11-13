До 18 градусов мороза понизится температура воздуха в Казахстане

Пресс-служба РГП «Казгидромет» представила прогноз погоды в Казахстане с 14 по 16 ноября, передает Azattyq Rýhy.
По информации синоптиков, погоду большей части Казахстана будет определять циклон с большим запасом влаги, с центром над Екатеринбургом. Пройдут осадки, местами сильные, преимущественно снег, ожидается усиление ветра, в северной половине – с метелью.
«В тыл циклону, на западные регионы страны, смещается холодный северо-западный антициклон – с 15 ноября прогнозируется прекращение осадков. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха по всей территории республики, в ночные часы на большей части страны до 10-18 мороза, на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Казахстана до 2-13 мороза», – рассказали в «Казгидромете».
В течение периода местами по территории республики ожидается туман, в южной половине – гололед.
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