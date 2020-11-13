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Ургант высмеял покупку дома Шерлока Холмса семьей Назарбаева

Просмотров:593 Опубликовано: Сегодня, 12:49
Ургант высмеял покупку дома Шерлока Холмса семьей Назарбаева
Фото: скриншот видео
Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» высмеял покупку дома Шерлока Холмса в Лондоне семьей первого президента РК Нурсултана Назарбаева, передает ИА «NewTimes.kz».

О том, что дом на Бейкер-стрит в Лондоне, где располагается квартира героя произведений Артура Конан Дойла, принадлежит дочери и внуку Елбасы, стало известно накануне.

Тогда сообщалось, что общая стоимость недвижимости семьи Назарбаева составляет около 140 млн фунтов стерлингов (79,3 млрд тенге — прим. NT).

Иван Ургант озвучил эту новость во время своего шоу. Публика «Вечернего Урганта» явно была ошеломлена такой информацией, встретив ее протяжным – «Ого!».

«Что это означает? То, что Саша Барон Коэн может снимать «Борат - 3» уже в Лондоне», – сказал телеведущий.

После шоумен добавил, что в скором времени на экраны выйдет продолжение сериала про Шерлока Холмса и показал отредактированный постер к нему, в котором британский актер Бенедикт Камбербэтч переодет в шапан.

Следом Иван Ургант задался вопросом о том, как СМИ узнали о том, что семье Назарбаева принадлежит данный дом.

«Журналисты подошли к двери, нажали на звонок и раздалось: «Нурсултан-тадан-тан-тан» (напевая музыкальную тему из сериала про известного сыщика – прим.)», – ответил он на свой вопрос.

В заключение телеведущий добавил, что если дом Шерлока Холмса принадлежит семье Назарбаева, значит, дом Назарбаева в Казахстане принадлежит какой семье?

«Тоже семье Назарбаева. Дело закрыто», – сказал он.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
  • 618965450
  • ЁмоЁ
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:59
«Что это означает? То, что Саша Барон Коэн может снимать «Борат - 3» уже в Лондоне», – сказал телеведущий.

в точку bravo
 
 

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