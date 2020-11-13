Ургант высмеял покупку дома Шерлока Холмса семьей Назарбаева

Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» высмеял покупку дома Шерлока Холмса в Лондоне семьей первого президента РК Нурсултана Назарбаева, передает ИА «NewTimes.kz».О том, что дом на Бейкер-стрит в Лондоне, где располагается квартира героя произведений Артура Конан Дойла, принадлежит дочери и внуку Елбасы, стало известно накануне.Тогда сообщалось, что общая стоимость недвижимости семьи Назарбаева составляет около 140 млн фунтов стерлингов (79,3 млрд тенге — прим. NT).Иван Ургант озвучил эту новость во время своего шоу. Публика «Вечернего Урганта» явно была ошеломлена такой информацией, встретив ее протяжным – «Ого!».«Что это означает? То, что Саша Барон Коэн может снимать «Борат - 3» уже в Лондоне», – сказал телеведущий.После шоумен добавил, что в скором времени на экраны выйдет продолжение сериала про Шерлока Холмса и показал отредактированный постер к нему, в котором британский актер Бенедикт Камбербэтч переодет в шапан.Следом Иван Ургант задался вопросом о том, как СМИ узнали о том, что семье Назарбаева принадлежит данный дом.«Журналисты подошли к двери, нажали на звонок и раздалось: «Нурсултан-тадан-тан-тан» (напевая музыкальную тему из сериала про известного сыщика – прим.)», – ответил он на свой вопрос.В заключение телеведущий добавил, что если дом Шерлока Холмса принадлежит семье Назарбаева, значит, дом Назарбаева в Казахстане принадлежит какой семье?«Тоже семье Назарбаева. Дело закрыто», – сказал он.