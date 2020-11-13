Джо Байдену отказано в праве быть президентом США

Глава Управления общих служб США поверить в победу Джо Байдена может лишь в том случае, если Дональд Трамп сам признает поражение.



Глава Управления общих служб (УОС) США Эмили Мерфи отказывается признать Джо Байдена избранным главой государства. При этом голос Мерфи настолько важен, что весь процесс перехода власти от Трампа к Байдену заморожен. Об этом, как передает VRK.News, говорится в статье российского издания "Взгляд".



Дело в том, что согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи начинается с того момента, как УОС (управляет федеральными зданиями) признает одного из кандидатов победителем.



После этого команда победителя получает доступ к фондам (почти 10 миллионов долларов на транзитные расходы) и документации, а также может отправлять своих представителей в различные ведомства. Команде Байдена нужно заключать контракты с четырьмя тысячами сотрудников (1200 из которых должны еще потом пройти одобрение в Сенате), а также готовить их к работе на будущих местах - а на все это нужны деньги и доступ.



Однако, по мнению Эмили Мерфи, результат выборов еще не определен. Без ее вердикта Байден не сможет получить доступ к документации. Значит, у команды демократа не будет возможности получать секретную информацию и плавно въезжать в повестку управления страной.



Мерфи должна будет признать итоги выборов после решения Коллегии выборщиков, которые соберутся лишь 14 декабря. Пока же глава Управления общих служб имеет полное право не верить никаким американским СМИ, уверяющим, что Байден избран президентом США. Причем поверить она должна лишь в том случае, если Трамп сам признает поражение, отмечает издание.



Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.



Действия Трампа позиционируются как явное нарушение традиции. Его отказ сделать поздравительный звонок Байдену или выступить с речью о поражении станет первым за 124 года (то есть с момента зарождения традиции выступлений о поражении) таким отказом.



В четверг, 12 ноября, Трамп заявил, что электронная система голосования Dominion по всей стране удалила 2,7 миллиона голосов, отданных за него на всеобщих выборах.



"Dominion удалила 2,7 миллиона голосов Трампа по всей стране. Анализ данных показывает, что 221 тысяча голосов в Пенсильвании перешли от президента Трампа к Байдену. 941 тысяча голосов Трампа удалены. Штаты, использующие систему голосования Dominion, передали 435 тысяч голосов от Трампа к Байдену", - написал он в своем Twitter.