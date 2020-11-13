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Какие лекарства должны получать бесплатно пациенты с Covid-19

Просмотров:259 Опубликовано: Сегодня, 14:47
Какие лекарства должны получать бесплатно пациенты с Covid-19
Фото из Сети интернет
Мы расскажем, какие лекарства должны получать пациенты трёх категорий: лечащиеся на дому, в больнице и во время реабилитации.

В Казахстане коронавирусную инфекцию отнесли к социально значимым заболеваниям. Это значит, что лечение пациентов с Covid-19 финансируется из бюджета, а больные могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств.

Рассказываем, какие препараты могут получить инфицированные, если лечатся на дому, в стационаре или проходят реабилитацию в санатории.

На каком основании я могу получить бесплатные лекарства?

На амбулаторном уровне (лечение на дому) – на основании приказа министра здравоохранения РК от 29 августа 2017 года №666. Документ утверждает перечень лекарств для обеспечения казахстанцев в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

28 июля 2020 года в приказ внесены поправки – в список включили препараты, предназначенные для лечения коронавируса.

В больницах перечень лекарств определяется протоколом диагностики и лечения Covid-19. Препараты выдаются за счёт бюджета независимо от статуса застрахованности в ОСМС.

Какие лекарства я могу получить бесплатно, лечась на дому?

Пациентам с Covid-19 при лёгком течении заболевания выдают только жаропонижающие:

парацетамол;
ибупрофен.
Пациентам, у которых диагностирована вирусная пневмония, вызванная Covid-19, а лёгкие поражены не более чем на 30%, выдают ещё антикоагулянты:
ривароксабан;
апиксабан;
дабигатран.
При необходимости врач может выписать рецепт на антибиотики:
амоксициллин;
азитромицин.
Как и где я могу получить бесплатные лекарства, если лечусь дома?
Есть только один механизм получения бесплатных лекарств: нужно обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту прикрепления. Он выпишет рецепт. Лекарства можно получить в аптеках при поликлинике, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность.

Но что делать, если у вас Covid-19 и режим самоизоляции? Как утверждают в Минздраве, в поликлиниках есть доставка препаратов на дом. Её могут заказать пациенты, состоящие на диспансерном учёте и те, кто не может по объективным причинам прийти в поликлинику. Для этого нужно обратиться к своему лечащему врачу или заведующему терапевтическим отделением.


Источник: informburo.kz
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