Какие лекарства должны получать бесплатно пациенты с Covid-19

Мы расскажем, какие лекарства должны получать пациенты трёх категорий: лечащиеся на дому, в больнице и во время реабилитации.



В Казахстане коронавирусную инфекцию отнесли к социально значимым заболеваниям. Это значит, что лечение пациентов с Covid-19 финансируется из бюджета, а больные могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств.



Рассказываем, какие препараты могут получить инфицированные, если лечатся на дому, в стационаре или проходят реабилитацию в санатории.



На каком основании я могу получить бесплатные лекарства?



На амбулаторном уровне (лечение на дому) – на основании приказа министра здравоохранения РК от 29 августа 2017 года №666. Документ утверждает перечень лекарств для обеспечения казахстанцев в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).



28 июля 2020 года в приказ внесены поправки – в список включили препараты, предназначенные для лечения коронавируса.



В больницах перечень лекарств определяется протоколом диагностики и лечения Covid-19. Препараты выдаются за счёт бюджета независимо от статуса застрахованности в ОСМС.



Какие лекарства я могу получить бесплатно, лечась на дому?



Пациентам с Covid-19 при лёгком течении заболевания выдают только жаропонижающие:



парацетамол;

ибупрофен.

Пациентам, у которых диагностирована вирусная пневмония, вызванная Covid-19, а лёгкие поражены не более чем на 30%, выдают ещё антикоагулянты:

ривароксабан;

апиксабан;

дабигатран.

При необходимости врач может выписать рецепт на антибиотики:

амоксициллин;

азитромицин.

Как и где я могу получить бесплатные лекарства, если лечусь дома?

Есть только один механизм получения бесплатных лекарств: нужно обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту прикрепления. Он выпишет рецепт. Лекарства можно получить в аптеках при поликлинике, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность.



Но что делать, если у вас Covid-19 и режим самоизоляции? Как утверждают в Минздраве, в поликлиниках есть доставка препаратов на дом. Её могут заказать пациенты, состоящие на диспансерном учёте и те, кто не может по объективным причинам прийти в поликлинику. Для этого нужно обратиться к своему лечащему врачу или заведующему терапевтическим отделением.