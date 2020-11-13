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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила рассказал, как всё произошло

Просмотров:589 Опубликовано: Сегодня, 15:05
Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила рассказал, как всё произошло
Фото : mayaksbor.ru
Он говорит, что не собирался никого убивать.

Подозреваемый в убийстве сына Жанболата Агадила рассказал, что у него не было умысла убивать кого-либо, передает zakon.kz.

Видео распространяют в Сети. На записи молодой человек рассказывает, что он приехал в Нур-Султан на заработки год назад. В тот день его с собой позвал друг.

- Ну, я поехал. У меня не было намерений кого-то ударить, убить. Завязалась драка и получилось, что я ударил ножом. Сейчас я узнаю, что это Агадил. Я не знал их имен, не держал ни на кого зла. Я этого не хотел. Я убегал и случайно ударил ножом, - сказал подозреваемый.

Он извинился перед родными погибшего.

12 ноября МВД сообщило о задержании участников массовой драки, в том числе подозреваемого в убийстве 17-летнего сына скончавшегося общественника Жанболата Агадила. Драка произошла 11 ноября.



Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:11
поздно пить Боржоми. назаработался...
 
-2
  • kk13
  • Apmaxa
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GuF (Посетители) Сегодня, 16:04
Рафик был нэ в чем нэ уиноват!!!

А нож случайно в кармане оказался и вообще это был не нож, а зубочистка.Да и вообще он там просто мимо проодил и все на него накинулись и нож/зубочистку подкинули
 
 

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