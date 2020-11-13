США отправили Казахстану почти 6 млн долларов для борьбы с КВИ

Решение принято американским правительством



Казахстан и США, через Агентство США по международному развитию (USAID), объявили о закупке необходимого лабораторного оборудования и материалов для поддержки мер по борьбе с пандемией COVID-19, принимаемых правительством Казахстана. Эти материалы были предоставлены в рамках проекта USAID «Обеспечение устойчивости местной системы здравоохранения». Этот второй этап поставки материалов оценивается в сумму 1 113 907 долларов и будет поддерживать как меры чрезвычайного реагирования на COVID-19 в Казахстане, так и возможности реализации долгосрочной готовности к пандемии, передает Azattyq Rýhy.



Благодаря данному специализированному лабораторному оборудованию Министерство здравоохранения будет обладать более надежным диагностическим потенциалом для быстрого выявления COVID-19, а также обеспечения готовности к будущим вероятным и еще неизвестным пандемиям. В условиях эпидемии замедление и, в конечном итоге, прекращение распространения среди населения инфекционного заболевания, такого как COVID-19, зависит от проведения точных диагностических тестов за короткий промежуток времени.



«Эти тесты и материалы подтверждают способность правительства Казахстана к расширенному проведению точного тестирования, а также к выявлению, исследованию и пониманию вирусных угроз, таких как COVID-19. Этот этап поддержки также включает поставку более 50 000 наборов для транспортировки вирусных образцов, а также картриджей Cepheid SARS-COV-2 для тестирования на вирусы и поддержки текущих усилий здравоохранения по быстрому выявлению случаев заболевания», - говорится в сообщении.



Как ожидается, дополнительные лабораторные материалы на сумму более 700 000 долларов будут доставлены в течение ноября 2020 года. Кроме того, уже были сделаны дополнительные закупки, поскольку USAID продолжает осуществлять поддержку Национального стратегического плана готовности и реагирования Казахстана.



В целом, правительство США выделило более 5,7 миллиона долларов для осуществления содействия в борьбе с COVID-19 в Казахстане.