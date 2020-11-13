Нарушителей карантина заставляют отжиматься в Индонезии

Индонезия наложила суровые штрафы за нарушение правил ношения масок в общественных местах и использует причудливые наказания для тех, кто не может выплатить эти штрафы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
В стране сейчас наблюдается одна из самых серьезных вспышек коронавируса в Юго-Восточной Азии, где зарегистрировано 448 000 случаев заболевания и почти 15 000 смертей - больше, чем в любой другой стране этого региона.
По этой причине около 340 000 военнослужащих были размещены по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение правил. Тех, кто их нарушает, наказывают отжиманиями или выполнением общественных работ, таких как подметание улиц.
Некоторых нарушителей заставляют чистить канализацию или лежать под палящим солнцем в течение 30 минут.
В самом крайнем случае люди были вынуждены копать могилы для жертв коронавируса, чтобы убедиться в важности соблюдения мер безопасности в борьбе с СOVID-19.
Ранее около 200 индонезийцев запирали на необитаемом острове из-за риска распространения коронавируса, а в детских садах установили прозрачные барьеры, сделанные из пластика.
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