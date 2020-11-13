Изменение пенсионного возраста. Опыт других стран

Сегодня в Казахстане сложно найти сферу жизни, на которую не повлияли карантин, самоизоляция и их первопричина – пандемия коронавируса. Повлияло заболевание и на пенсионную реформу, дело в том, что инфекция вызывает высокий риск заражения и смерти граждан старше 60 лет. Данные ВОЗ показали, что именно эта возрастная категория находится в наибольшей опасности. В связи с этим в стране вновь начались разговоры о снижении пенсионного возраста. Так, депутаты Мажилиса предложили снизить пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин.



По словам депутата Айкына Конурова, с января по август 2020 года в Казахстане была зарегистрирована 110 981 смерть, из которых 71 процент, или 78 637 случаев, приходится на граждан старше 60 лет. Так, было предложено определить 60 лет возрастом выхода на пенсию для всех.



Но, несмотря на опасность заражения COVID-19, в Казахстане решили не рассматривать вопрос снижения пенсионного возраста граждан, посчитав, что в 60 лет считать человека нетрудоспособным еще рано. Хотя такое предложение от граждан поступало, сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.



"Если в Европе и других развитых странах пенсионный возраст был и раньше выше, чем в Казахстане, то в наших соседних странах в последние годы также принимаются меры по повышению пенсионного возраста. (...) Поэтому, учитывая все эти экономические и демографические факторы, те показатели, о которых я сказал, на сегодня в Казахстане вопрос снижения пенсионного возраста не рассматривается", – отметил министр.



Давайте познакомимся с реалиями Европы. В Швеции возраст выхода на пенсию также увеличивают, но постепенно. К 2026 году он вырастет с 61 года до 64 лет. Дело в том, что среднестатистический гражданин Швеции живет сейчас на 2,5 года дольше, чем представители прошлого поколения. С одной стороны, это хорошо, с другой – для обеспечения достойной старости выход на пенсию придется отсрочить: данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорят, что сегодня бедность ввиду пенсионного возраста в Швеции достаточно низкая, но по мере общего старения нации этот риск возрастает.



Получается, необходимость пенсионной реформы оправдывается заботой о госбюджете даже в благополучных западных странах. К слову, во многих из них все еще работает пенсионная система, основанная на принципе "солидарности поколений". Это значит, что пенсионерам платят из обязательных платежей, которые в настоящее время платят работающие граждане. Ухудшающаяся демографическая ситуация облегчения не приносит: население стареет на фоне общего благополучия, соотношение числа работающих и количества пенсионеров уменьшается. Получается, что рост среднего уровня жизни требует установления все более "щедрых" пенсий. А значит, обязательства государства перед пенсионерами растут, обязательные пенсионные отчисления также увеличиваются. Как же быть?



Власти другой европейской державы, Словакии, решились в 2017 году на эксперимент. Словацкий путь – это "плавающий" пенсионный возраст, его каждый год пересматривают и меняют в зависимости от свежих данных средней продолжительности жизни в стране. Продолжительность растет, к сроку выхода на пенсию прибавляются дни – в среднем 60-70 в год. В 2026 году пенсионный возраст в стране достигнет 65 лет. При этом большая часть народа считает такое положение вещей неприемлемым и так же, как у нас в Казахстане, настаивает на снижении этой цифры, предлагая вернуться к классической схеме, установив предельный работоспособный возраст — 64 года.



Словакия в своих колебаниях не одинока: население всей Европы неуклонно стареет высокими темпами. По данным Статистической службы Европейского союза, к 2066 году на 100 трудоспособных граждан будет приходиться 60 пенсионеров. В переводе на циничный язык цифр – это очень много денег.



А теперь опыт Японии, известной своими долгожителями. Здесь проживает женщина Канэ Танака, родившаяся 2 января 1903 года. Ее возраст составляет без малого 118 лет, и она признана старейшим долгожителем Японии, третьим в мировой истории и старейшим из ныне живущих людей в Японии и мире.



В Стране восходящего солнца первую пенсию можно получить в 60–70 лет, а те, кто в свои 65 продолжает работать, рассчитывают на солидные выплаты. Местные компании, как правило, идут навстречу своим сотрудникам, предлагая им после 60 лет перейти на график с частичной занятостью. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, ушедший в отставку в августе 2020 года, был готов поддержать социально ответственных работодателей, но его правительство с уверенностью говорило о постепенном закреплении пенсионного возраста на уровне 65 лет к 2025 году. Важным фактором для японцев является также крайне низкая рождаемость: так, за 2019 год население страны уменьшилось приблизительно на 148 783 человека. Учитывая, что в начале года в Японии проживал 126 087 131 человек, годовой прирост составил -0.12 процента. Рынок труда ощущает острый дефицит рабочей силы несмотря на уровень миграции, иммигрантов здесь обычно больше, чем эмигрантов.



По какому пути со временем пойдет Казахстан – пока неясно. У нас в стране пенсионная система привязана к трудовому стажу: солидарная пенсия выплачивается за счет трудовой деятельности до 1998 года, также существует гарантированная базовая пенсия и накопительная составляющая. При этом, по словам Биржана Нурымбетова, солидарная пенсия потихоньку сворачивается.



"На первую роль выходит накопительная пенсионная система, которая зависит от продолжительности участия в ней. Задачи стоят по повышению доходов населения, адекватных накоплений, новым источникам накоплений, повышению уровня занятости и повышению доходности пенсионных накоплений", – считает министр.