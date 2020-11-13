«Актобе» и «Атырау» устроили массовую драку на чемпионате РК по футзалу

Одному из клубов наложили штраф.На чемпионате по футзалу игроки устроили массовую драку и несколько стычек. В целом набралось 15 матчей дисквалификаций и 167 тысяч тенге штрафа, передает Arnapress.kz со ссылкой на Prosports.kz.До середины второго тайма спортсменам удавалось сдерживать эмоции и команды радовали игрой. За это время обе команды забили по три гола каждая.На 31-й минуте нервы у футзалистов сдали. Нападающий "Атырау" Бауржан Умирбаев пошел на мяч с высоко поднятой ногой и врезался во вратаря соперников. Кипер "Актобе" Салауат Байралиев вспылил и ударил нападавшего. Гости такого не стерпели и всей командой побежали на вратаря. Завязалась массовая потасовка.В итоге, рефери удалил с поля и Умирбаева, и Байралиева. Но страсти не улеглись. Уже в самой концовке, за 12 секунд до свистка, нападающий "Актобе" случайно ударил соперника по ноге. Судья поставил пенальти.Сразу же после финального свистка главный тренер "Актобе" Виктор Тарчило нецензурно выразился в адрес судей, за что получил дисквалификацию на пять матчей.Были наказаны и команды. Бауржана Умирбаева и Салауата Байралиева также отстранили на пять игр. Клуб "Актобе" наказали штрафом в 167 тысяч тенге.