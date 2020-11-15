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Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении

Просмотров:1786 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 15 ноя - Sputnik. Минобороны Армении опровергает слухи о якобы состоявшейся продаже боеприпасов Турции, сообщает Sputnik Армения.

"Распространяющиеся слухи о продаже оружия – наглая манипуляция и ложь", - заявила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Похожее заявление сделал и руководитель компании по торговле оружием Moston Engineering Давид Галстян.

"Компания действительно закупила в Казахстане 200 миллионов разнокалиберных патронов в апреле 2014 года. Закупка проводилась в соответствии с законодательством Казахстана и международным правом", - сказал Галстян корреспонденту Sputnik.

На основании подлинного документа о покупке этих боеприпасов было сделано произвольное предположение о том, что они направлялись в Турцию.

"Патроны были несколькими партиями перепроданы ряду государств, но сведения о продаже в Турцию – это полная ложь и манипуляция", - подчеркнул Галстян.

Он отметил, что в 2018 году в казахстанский офис Moston поступил запрос от турецкой компании, но был отклонен.

Галстян также обратил внимание, что компания направляет запросы различным организациям, чтобы уточнять цены и качество поставок.

"То, что компания направила запрос, еще не означает, что сделка была заключена", - пояснил руководитель Moston.

Он также прокомментировал информацию о другом вооружении, завезенном из Казахстана.

"Сведения о том, будто оттуда были завезены снаряды старого выпуска по 1 500 долларов, не соответствуют действительности. В последние десять лет из Казахстана закупался только один вид вооружений нового выпуска. Снаряды из Казахстана не завозились", - подчеркнул Галстян.

Ранее телеграм-канал Armenian Military Portal распространил заявление о том, что владелец оружейной дилерской компании Moston Engineering Давид Галстян, известный как "Патрон Давид", продавал оружие в Турцию.

В информации фигурируют имена главы Минобороны Армении Давида Тонояна и его заместителя Макара Гамбаряна, которые якобы были причастны к этой сделке.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • alixah
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:55
В чем скандал-то???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:08
Оружие в настоящее время такой же товар как огурцы.
Все страны, у кого оно есть, торгуют им.
 
 

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