Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении

НУР-СУЛТАН, 15 ноя - Sputnik. Минобороны Армении опровергает слухи о якобы состоявшейся продаже боеприпасов Турции, сообщает Sputnik Армения.
"Распространяющиеся слухи о продаже оружия – наглая манипуляция и ложь", - заявила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
Похожее заявление сделал и руководитель компании по торговле оружием Moston Engineering Давид Галстян.
"Компания действительно закупила в Казахстане 200 миллионов разнокалиберных патронов в апреле 2014 года. Закупка проводилась в соответствии с законодательством Казахстана и международным правом", - сказал Галстян корреспонденту Sputnik.
На основании подлинного документа о покупке этих боеприпасов было сделано произвольное предположение о том, что они направлялись в Турцию.
"Патроны были несколькими партиями перепроданы ряду государств, но сведения о продаже в Турцию – это полная ложь и манипуляция", - подчеркнул Галстян.
Он отметил, что в 2018 году в казахстанский офис Moston поступил запрос от турецкой компании, но был отклонен.
Галстян также обратил внимание, что компания направляет запросы различным организациям, чтобы уточнять цены и качество поставок.
"То, что компания направила запрос, еще не означает, что сделка была заключена", - пояснил руководитель Moston.
Он также прокомментировал информацию о другом вооружении, завезенном из Казахстана.
"Сведения о том, будто оттуда были завезены снаряды старого выпуска по 1 500 долларов, не соответствуют действительности. В последние десять лет из Казахстана закупался только один вид вооружений нового выпуска. Снаряды из Казахстана не завозились", - подчеркнул Галстян.
Ранее телеграм-канал Armenian Military Portal распространил заявление о том, что владелец оружейной дилерской компании Moston Engineering Давид Галстян, известный как "Патрон Давид", продавал оружие в Турцию.
В информации фигурируют имена главы Минобороны Армении Давида Тонояна и его заместителя Макара Гамбаряна, которые якобы были причастны к этой сделке.
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