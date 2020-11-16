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«В Казахстане все продаётся»: волейболистку дисквалифицировали из-за громкой фразы

Просмотров:890 Опубликовано: Сегодня, 10:25
«В Казахстане все продаётся»: волейболистку дисквалифицировали из-за громкой фразы
Фото: vksport.kz
Волейболистку Алесю Сафронову дисквалифицировали до окончания тура чемпионата Казахстана из-за громкой фразы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Казахстане все продается", - вырвалась фраза у спортсменки женского волейбольного клуба "Жетысу" из Алматинской области в перерыве игры против "Алтая" 12 ноября.

В Федерации волейбола рассказали о принятых мерах в отношении спортсменки.

"На основании поступивших многочисленных жалоб со стороны болельщиков и любителей волейбола о высказывании игрока № 14 команды "Жетысу" Алеси Сафроновой в прямом эфире на телеканале QazSport в адрес казахстанской федерации волейбола во время матча "Алтай" - "Жетысу".

12 ноября 2020 года главная судейская коллегия первого тура 29-го чемпионата по волейболу среди женских команд, мастеров национальной лиги приняла решение о дисквалификации Алеси Сафроновой до конца тура с дальнейшим рассмотрением данного эпизода на ближайшем заседании исполкома", - сообщил генеральный секретарь федерации Ермек Сырлыбаев.



Ермек Сырлыбаев рассказал, что эта не окончательная санкция. Он, как главный судья тура, пока может принять только такое решение. Далее вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома и заседании спортивной технической комиссии (СТК). Тур завершится через два дня.

"С ее слов, сказала фразу на эмоциях. Ничего не имела против, хотела указать, что судьи пропустили два момента. Но зачем это говорить про Казахстан и федерацию? Она говорит, что у нас свобода слова, однако это не означает, что нужно говорить все то, что придет на ум. Говорит, что судьи были подкуплены, тогда пусть приведет доказательства. Но я знаю, что у нее их нет.

Учитывая отношение директора клуба "Алтай" и арбитра Кабылбековой, между ними никакого договора не может быть, я знаю их отношения. И там арбитры международной категории работают, и здесь. Никакой договоренности быть не может. Мы отсмотрели матч. Сейчас в мире интересуются нашим чемпионатом. Все отметили великолепную работу арбитров, и первый, и второй отработали практически без ошибок", - сказал генеральный секретарь федерации Ермек Сырлыбаев.

Он заметил, что не было таких ошибок, которые могли бы повлиять на результат.

"У нас очень сложные правила в волейболе. Профессиональные волейболисты не знают досконально все правила. Арбитры знают все. (...) Претензии были к арбитрам международной категории Ирине Кабулбековой и Юлии Акуловой. Они имеют высокую репутацию", - добавил он.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу "Алтая". Это была четвертая игра в течение этого месяца, все партии "Жетысу" проиграла "Алтаю".

От Алеси Сафроновой попросили объяснительную. Она игрок национальной сборной. На последнем чемпионате Азии была капитаном сборной. Генеральный секретарь федерации отметил, что она одна из лучших игроков. Ее супруг - главный тренер "Жетысу".

«В Казахстане все продаётся»: волейболистку дисквалифицировали из-за громкой фразы


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 12:58
Говорит, что судьи были подкуплены, тогда пусть приведет доказательства

Зачем он себя сам выдал? Она не сказала вообще ничего про судей и подкуп! Она скорее всего хотела сказать, что в Казахстане всё есть в продаже без талонов, полки не пустые, слава Богу, а про Федерацию ей не дали договорить.
Впредь надо быть аккуратней со словами и жестами, тем более в камеру, да ещё и как капитана команды (на примере Дзюбы или Олега Знарока)
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 12:34
Согласен. По СНГ все продается.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:34
Истину глаголит!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 kaireke (Посетители) Сегодня, 11:41
Правда глаза колет!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:07
А че не так сказала? наказывать за правду? в духе наших властей! Это она еще мягко так сказала!!
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:40
Как она посмела перебить мужа, когда он давал инструкции команде? crazy
 
 

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