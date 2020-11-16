Какой продукт почти на 100 процентов убивает коронавирус, выяснили учёные

Некоторые растительные продукты способны эффективно подавлять активность коронавируса в человеческом организме. Это экспериментальным путем доказали немецкие ученые института молекулярной вирусологии медицинского центра университета Ульма.



Выводы специалистов опубликованы в журнале bioRxiv.



«Исследователи смешивали натуральные продукты с вирусами при комнатной температуре, через некоторое время они изучали, как себя ведет COVID-19. Выяснилось, что обычный сок черноплодной рябины уничтожает до 97% коронавируса в организме всего за пять минут. Сильным противовирусным действием обладает и гранатовый сок. Просто полоская им горло, можно убить до 80% патогенов COVID-19», — говорится в материале.



Отмечается, что значительно ослабляют коронавирус и другие натуральные соки, а также зеленый чай. Такой эффект, по словам экспертов, обусловлен кислой средой и растительными полифенолами, которые разрушительно действуют на вирус.



Ранее специалисты выяснили, что рецепторный белок Tom70 помогает вирусам COVID-19, однако его связка с коронавирусным геном Orf9b может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов.