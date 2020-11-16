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Какой продукт почти на 100 процентов убивает коронавирус, выяснили учёные

Просмотров:1249 Опубликовано: Сегодня, 11:08
Какой продукт почти на 100 процентов убивает коронавирус, выяснили учёные
Фото: pixabay.com
Некоторые растительные продукты способны эффективно подавлять активность коронавируса в человеческом организме. Это экспериментальным путем доказали немецкие ученые института молекулярной вирусологии медицинского центра университета Ульма.

Выводы специалистов опубликованы в журнале bioRxiv.

«Исследователи смешивали натуральные продукты с вирусами при комнатной температуре, через некоторое время они изучали, как себя ведет COVID-19. Выяснилось, что обычный сок черноплодной рябины уничтожает до 97% коронавируса в организме всего за пять минут. Сильным противовирусным действием обладает и гранатовый сок. Просто полоская им горло, можно убить до 80% патогенов COVID-19», — говорится в материале.

Отмечается, что значительно ослабляют коронавирус и другие натуральные соки, а также зеленый чай. Такой эффект, по словам экспертов, обусловлен кислой средой и растительными полифенолами, которые разрушительно действуют на вирус.

Ранее специалисты выяснили, что рецепторный белок Tom70 помогает вирусам COVID-19, однако его связка с коронавирусным геном Orf9b может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов.


Источник: newtimes.kz
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