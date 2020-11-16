Приложение для перерегистрации авто создадут в Казахстане

МВД совместно с банками и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) планирует разработать сервис самостоятельной перерегистрации транспортного средства, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы планируем расширить случаи регистрации и перерегистрации транспортных средств через портал eGov, такая возможность будет для юридических лиц, мототранспорта, прицепов. Кроме того, предполагаем реализовать на портале eGov сервис по замене свидетельств о регистрации транспортных средств при утере или краже", - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.
Также будут разработаны информационные сервисы, касающиеся возможности предоставления справок участникам ПДД, юридическим, физическим лицам о наличии либо отсутствии у них транспорта, выданных водительских удостоверений, а также планируется реализовать сервис по истории транспортного средства.
"С банками второго уровня и Комитетом госуслуг МЦРИАП проводится работа по созданию на открытых онлайн-платформах мобильного приложения по перерегистрации транспортных средств. Будет достаточно его установить и провести перерегистрацию средства", - пояснил он.
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