Приложение для перерегистрации авто создадут в Казахстане

МВД совместно с банками и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) планирует разработать сервис самостоятельной перерегистрации транспортного средства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы планируем расширить случаи регистрации и перерегистрации транспортных средств через портал eGov, такая возможность будет для юридических лиц, мототранспорта, прицепов. Кроме того, предполагаем реализовать на портале eGov сервис по замене свидетельств о регистрации транспортных средств при утере или краже", - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.



Также будут разработаны информационные сервисы, касающиеся возможности предоставления справок участникам ПДД, юридическим, физическим лицам о наличии либо отсутствии у них транспорта, выданных водительских удостоверений, а также планируется реализовать сервис по истории транспортного средства.



"С банками второго уровня и Комитетом госуслуг МЦРИАП проводится работа по созданию на открытых онлайн-платформах мобильного приложения по перерегистрации транспортных средств. Будет достаточно его установить и провести перерегистрацию средства", - пояснил он.