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Приложение для перерегистрации авто создадут в Казахстане

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Приложение для перерегистрации авто создадут в Казахстане
Фото Турар Казангапов ©/TENGRINEWS
МВД совместно с банками и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) планирует разработать сервис самостоятельной перерегистрации транспортного средства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы планируем расширить случаи регистрации и перерегистрации транспортных средств через портал eGov, такая возможность будет для юридических лиц, мототранспорта, прицепов. Кроме того, предполагаем реализовать на портале eGov сервис по замене свидетельств о регистрации транспортных средств при утере или краже", - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.

Также будут разработаны информационные сервисы, касающиеся возможности предоставления справок участникам ПДД, юридическим, физическим лицам о наличии либо отсутствии у них транспорта, выданных водительских удостоверений, а также планируется реализовать сервис по истории транспортного средства.

"С банками второго уровня и Комитетом госуслуг МЦРИАП проводится работа по созданию на открытых онлайн-платформах мобильного приложения по перерегистрации транспортных средств. Будет достаточно его установить и провести перерегистрацию средства", - пояснил он.


Источник: tengrinews.kz
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