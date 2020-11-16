Портал Egov.kz не работает в Казахстане. Что делать?

С утра 16 ноября казахстанцы не могут воспользоваться услугами на сайте электронного правительства Egov.kz. Как пояснили в "Национальных информационных технологиях", на сайте ведутся техработы, передает zakon.kz.
В пресс-службе АО "НИТ" сообщили, что с утра понедельника на сайте ведутся технические работы. Когда именно он заработает, точно неизвестно.
Если казахстанцам необходимо получить услуги электронного правительства, они это могут сделать через приложение eGov mobile, или через чат-боты в соцсетях (facebook, ВКонтакте). Также продолжает работу telegram-бот.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.