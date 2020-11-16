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Портал Egov.kz не работает в Казахстане. Что делать?

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Портал Egov.kz не работает в Казахстане. Что делать?
Фото : Egov.kz
Когда именно сайт заработает, точно неизвестно.

С утра 16 ноября казахстанцы не могут воспользоваться услугами на сайте электронного правительства Egov.kz. Как пояснили в "Национальных информационных технологиях", на сайте ведутся техработы, передает zakon.kz.

В пресс-службе АО "НИТ" сообщили, что с утра понедельника на сайте ведутся технические работы. Когда именно он заработает, точно неизвестно.

Если казахстанцам необходимо получить услуги электронного правительства, они это могут сделать через приложение eGov mobile, или через чат-боты в соцсетях (facebook, ВКонтакте). Также продолжает работу telegram-бот.


Источник: zakon.kz
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