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Лукашенко: «Беларусь – серьёзнейший урок для Казахстана»

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 14:20
Лукашенко: «Беларусь – серьёзнейший урок для Казахстана»
Фото из Сети интернет
По словам Лукашенко, руководству Казахстана ни коем случае нельзя расслабляться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о попытках вмешательства США во внутренние дела других стран и призвал Казахстан ни в коем случае "не расслабляться", передает BaigeNews.kz

"Они (американцы) везде и всегда вмешивались в президентские выборы. И у вас (в Казахстане), и особенно в России, и чрезвычайно в Беларуси. Вот они получили результат своих разработок. Поэтому вспыхнули от этого окружения, посредством которого они влезли в подкорку людей не только у нас, по периметру постсоветского пространства. Да что мне говорить!?

Вы в Казахстане испили это ни один раз, просто это не так выплескивали СМИ. И банды разные там дрались, и юге, и на востоке… И то ли еще будет. Поэтому ни коем случае нельзя расслабляться. Беларусь для вас серьезнейший урок. Потому что Казахстан и Россия – это не Беларусь. Это огромные страны. И там справиться с этой "заразой" будет сложно, если не работать на упреждение", – сказал Александр Лукашенко в интервью зарубежным СМИ.

Белорусский лидер считает, что за вспыхнувшими после оглашения результатов президентских выборов в его стране протестами стоят "разработки американских специалистов".

"Работали втихую, создавали ячейки на предприятиях, особенно государственных, потом их начали шатать. Они влезли в наши научно-практические центры, медицинские. Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого лежали, наверное, разработки американских специалистов", – добавил Александр Лукашенко.

Президентские выборы в Беларусь состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Лукашенко, получив 80,10 процента голосов. Второе место с 10,12 процента заняла Тихановская, которая не признала результаты выборов. Сразу после подведения итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжаются и поныне.

10 президент России Владимир Путин заявил, что попытки навязать Беларуси извне те или иные решения недопустимы.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Seawolf (Посетители) Сегодня, 14:29
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