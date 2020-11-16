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Какие изменения внесли в правила пенсионных выплат

Просмотров:1213 Опубликовано: Сегодня, 15:02
Какие изменения внесли в правила пенсионных выплат
Фото из Сети интернет
Изменения также затронули правила ежемесячных социальных выплат.

Постановлением Правительства Казахстана от 9 ноября 2020 года внесены изменения и дополнения в некоторые решения правительства Республики, передает zakon.kz.

В частности, изменения затронули в постановление "Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методики осуществления расчета размера пенсионных выплат".

В частности, говорится, что для получения пенсионных выплат из ЕНПФ при наступлении пенсионного возраста получатель обращается с заявлением в госкорпорацию с представлением документа, удостоверяющего личность, а также сведений о банковском счете.
При этом инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно представляет при личном обращении в ЕНПФ:
- заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ;
- документ, удостоверяющий личность получателя;
- сведения о банковском счете получателя.

При обращении посредством интернет-ресурса ЕНПФ представляет заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью получателя.
Порядок обращения посредством интернет-ресурса ЕНПФ утверждается внутренним документом ЕНПФ.

Вместе с тем по заявлениям получателей, обратившимся в госкорпорацию за назначением пенсии она осуществляет взаимодействие с ЕНПФ в порядке и сроки, установленные соответствующим соглашением, заключенным между ЕНПФ и государственной корпорацией, в рамках которого в ЕНПФ передаются сведения о зарегистрированных заявлениях получателей.

В свою очередь ЕНПФ переводит в государственную корпорацию суммы пенсионных выплат получателей согласно установленным госкорпорацией графиком пенсионных выплат.
Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей в соответствии с графиком пенсионных выплат, но не ранее даты возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ.

В случаях представления получателем неполного пакета документов или недействительных документов государственная корпорация отказывает получателю в приеме заявления в день обращения с вручением расписки об отказе в приеме заявления либо в исполнении заявления путем направления уведомления в течение 10 рабочих дней с момента получения документо с указанием причины отказа.

В случае отсутствия у получателя пенсионных накоплений в ЕНПФ либо если он является получателем по установленному графику пенсионных выплат из ЕНПФ, госкорпорация уведомляет получателя о данных фактах в момент приема заявления.

Также указывается, что по лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся за выплатой пенсионных накоплений, ЕНПФ ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом, осуществляет сверку с госкорпорацией на наличие у указанных лиц назначенных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения, а также на наличие в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения телефонных номеров получателей, зарегистрированных на портале для оказания проактивной услуги на получение пенсионных выплат из ЕНПФ.

При этом по результатам сверки государственная корпорация:
- формирует список лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, имеющих телефонные номера, зарегистрированные на портале;
- посредством информационной системы уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения направляет sms-сообщение на телефонный номер получателя с предложением оказания проактивной услуги по назначению пенсионной выплаты из ЕНПФ;
- по лицам, по которым получено согласие на получение пенсионных выплат из ЕНПФ через проактивную услугу формирует в журнале электронных заявок и уведомлений на каждую государственную услугу отдельно заявку, удостоверенную электронной цифровой подписью уполномоченного государственного органа в сфере информатизации;
по зарегистрированным в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения электронным заявкам направляет в информационную систему ЕНПФ электронные сообщения не позднее одного рабочего дня с даты регистрации в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения электронных заявок.

ЕНПФ переводит в госкорпорацию суммы пенсионных выплат получателей в соответствии с графиком пенсионных выплат.

Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей, ранее представленные получателями при назначении пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты.
Также изменения внесены в постановление от 25 мая 2011 года "Об утверждении Правил осуществления социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства".

Так, в измененном пункте говорится, что при приеме заявления сведения о документе, удостоверяющем личность, о регистрации по постоянному месту жительства специалисты государственной корпорации получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
При отсутствии сведений из информационных систем к заявлению прилагаются следующие документы:
- для жителей города Байконур - справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города Байконур;
- сведения о номере банковского счета, открытого в уполномоченной организации по выдаче социальной помощи в виде ежемесячных выплат, или контрольном счете наличности учреждения уголовно-исполнительной системы;
- судебный акт, подтверждающий право на получение капитализированных сумм, содержащий сведения о периоде капитализации, сумме капитализированных платежей по возмещению вреда:
- при получении сумм капитализированных платежей от государства - вступившее в законную силу решение (постановление, определение) о возложении ответственности по выплате капитализированных платежей в счет возмещения вреда на государство;
- при получении сумм капитализированных платежей за счет имущества ликвидированного юридического лица - определение (решение) о завершении конкурсного производства с утверждением заключительного отчета конкурсного управляющего, в материалах которого содержится расшифровка по каждому кредитору первой очереди.

Право на получение капитализированных сумм также может подтверждаться архивным документом суда либо государственного архива, содержащим сведения о периоде капитализации, сумме капитализированных платежей по возмещению вреда.
В зависимости от статуса пострадавшего лица:
- при возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, - справка о степени утраты профессиональной трудоспособности по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере социальной защиты;
- при возмещении вреда инвалидам, понесшим ущерб в результате смерти работника, которым вред возмещается на срок инвалидности, - сведения об установлении инвалидности заявителю запрашиваются из централизованной базы данных инвалидов.

При отсутствии сведений из централизованной базы данных инвалидов к заявлению прилагается копия справки об инвалидности или степени утраты профессиональной трудоспособности.
В случае наличия сведений об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности или инвалидности в судебном акте либо архивном документе, подтверждающем право на получение капитализированных сумм, представление отдельной справки не требуется.

Для назначения социальной помощи в виде ежемесячных выплат недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и необходимые документы подаются их законными представителями.

Заявление для назначения социальной помощи в виде ежемесячных выплат третьими лицами подается по доверенности.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • valesa
 leo529 (Посетители) Сегодня, 16:20
Цитата: бася
на каком основании при снятии пенсионных накоплений-они облагаются налогом?

На том, что в ПФ они ушли в чистом виде, не облагаясь никаким налогом. Так что тут всё правильно.
А то что государство на них поимело свой %, это уже, как говорится, интересный вопрос
 
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бася (Посетители) Сегодня, 16:08
меня больше интересует,на каком основании при снятии пенсионных накоплений-они облагаются налогом? это личные накопления и тем более что государство уже поимело на них свой %..
второе- как можно запретить продажу недвижимости купленной на пенсионные накопления в течении пяти или сколько там надумали лет? на каком основании,ведь это личная собственность?
 
 

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