Какие изменения внесли в правила пенсионных выплат

Изменения также затронули правила ежемесячных социальных выплат.



Постановлением Правительства Казахстана от 9 ноября 2020 года внесены изменения и дополнения в некоторые решения правительства Республики, передает zakon.kz.



В частности, изменения затронули в постановление "Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методики осуществления расчета размера пенсионных выплат".



В частности, говорится, что для получения пенсионных выплат из ЕНПФ при наступлении пенсионного возраста получатель обращается с заявлением в госкорпорацию с представлением документа, удостоверяющего личность, а также сведений о банковском счете.

При этом инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно представляет при личном обращении в ЕНПФ:

- заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ;

- документ, удостоверяющий личность получателя;

- сведения о банковском счете получателя.



При обращении посредством интернет-ресурса ЕНПФ представляет заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью получателя.

Порядок обращения посредством интернет-ресурса ЕНПФ утверждается внутренним документом ЕНПФ.



Вместе с тем по заявлениям получателей, обратившимся в госкорпорацию за назначением пенсии она осуществляет взаимодействие с ЕНПФ в порядке и сроки, установленные соответствующим соглашением, заключенным между ЕНПФ и государственной корпорацией, в рамках которого в ЕНПФ передаются сведения о зарегистрированных заявлениях получателей.



В свою очередь ЕНПФ переводит в государственную корпорацию суммы пенсионных выплат получателей согласно установленным госкорпорацией графиком пенсионных выплат.

Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей в соответствии с графиком пенсионных выплат, но не ранее даты возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ.



В случаях представления получателем неполного пакета документов или недействительных документов государственная корпорация отказывает получателю в приеме заявления в день обращения с вручением расписки об отказе в приеме заявления либо в исполнении заявления путем направления уведомления в течение 10 рабочих дней с момента получения документо с указанием причины отказа.



В случае отсутствия у получателя пенсионных накоплений в ЕНПФ либо если он является получателем по установленному графику пенсионных выплат из ЕНПФ, госкорпорация уведомляет получателя о данных фактах в момент приема заявления.



Также указывается, что по лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся за выплатой пенсионных накоплений, ЕНПФ ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом, осуществляет сверку с госкорпорацией на наличие у указанных лиц назначенных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения, а также на наличие в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения телефонных номеров получателей, зарегистрированных на портале для оказания проактивной услуги на получение пенсионных выплат из ЕНПФ.



При этом по результатам сверки государственная корпорация:

- формирует список лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, имеющих телефонные номера, зарегистрированные на портале;

- посредством информационной системы уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения направляет sms-сообщение на телефонный номер получателя с предложением оказания проактивной услуги по назначению пенсионной выплаты из ЕНПФ;

- по лицам, по которым получено согласие на получение пенсионных выплат из ЕНПФ через проактивную услугу формирует в журнале электронных заявок и уведомлений на каждую государственную услугу отдельно заявку, удостоверенную электронной цифровой подписью уполномоченного государственного органа в сфере информатизации;

по зарегистрированным в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения электронным заявкам направляет в информационную систему ЕНПФ электронные сообщения не позднее одного рабочего дня с даты регистрации в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения электронных заявок.



ЕНПФ переводит в госкорпорацию суммы пенсионных выплат получателей в соответствии с графиком пенсионных выплат.



Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей, ранее представленные получателями при назначении пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты.

Также изменения внесены в постановление от 25 мая 2011 года "Об утверждении Правил осуществления социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства".



Так, в измененном пункте говорится, что при приеме заявления сведения о документе, удостоверяющем личность, о регистрации по постоянному месту жительства специалисты государственной корпорации получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При отсутствии сведений из информационных систем к заявлению прилагаются следующие документы:

- для жителей города Байконур - справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города Байконур;

- сведения о номере банковского счета, открытого в уполномоченной организации по выдаче социальной помощи в виде ежемесячных выплат, или контрольном счете наличности учреждения уголовно-исполнительной системы;

- судебный акт, подтверждающий право на получение капитализированных сумм, содержащий сведения о периоде капитализации, сумме капитализированных платежей по возмещению вреда:

- при получении сумм капитализированных платежей от государства - вступившее в законную силу решение (постановление, определение) о возложении ответственности по выплате капитализированных платежей в счет возмещения вреда на государство;

- при получении сумм капитализированных платежей за счет имущества ликвидированного юридического лица - определение (решение) о завершении конкурсного производства с утверждением заключительного отчета конкурсного управляющего, в материалах которого содержится расшифровка по каждому кредитору первой очереди.



Право на получение капитализированных сумм также может подтверждаться архивным документом суда либо государственного архива, содержащим сведения о периоде капитализации, сумме капитализированных платежей по возмещению вреда.

В зависимости от статуса пострадавшего лица:

- при возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, - справка о степени утраты профессиональной трудоспособности по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере социальной защиты;

- при возмещении вреда инвалидам, понесшим ущерб в результате смерти работника, которым вред возмещается на срок инвалидности, - сведения об установлении инвалидности заявителю запрашиваются из централизованной базы данных инвалидов.



При отсутствии сведений из централизованной базы данных инвалидов к заявлению прилагается копия справки об инвалидности или степени утраты профессиональной трудоспособности.

В случае наличия сведений об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности или инвалидности в судебном акте либо архивном документе, подтверждающем право на получение капитализированных сумм, представление отдельной справки не требуется.



Для назначения социальной помощи в виде ежемесячных выплат недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и необходимые документы подаются их законными представителями.



Заявление для назначения социальной помощи в виде ежемесячных выплат третьими лицами подается по доверенности.