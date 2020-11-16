Узбекистанские автомобили разваливаются прямо с завода, но Казахстан всё равно их покупает

В 2020 году Казахстан купил почти девять тысяч автомобилей из Узбекистана.Узбекистанцы недовольны качеством автомобилей местного производства, они устраивают «смотр» своим железным коням в соцсетях, сравнивая только недостатки. Проблема здесь в том, что предприятия их автопрома являются одними из крупнейших поставщиков машин в Казахстан. Liter.kz разбирается, что не так с узбекистанскими автомобилями.В Узбекистане набирает популярность хэштэг #stopmonopoly. За первые две недели на одноименный Telegram-канал подписались 14 тысяч человек. На момент написания этого материала там было почти 18 тысяч подписчиков. Узбекистанцы недовольны качеством машин, произведенных в стране.«Мой друг купил машину за 14 тысяч долларов. Показывает, а там дверь не закрывается, багажник не закрывается. Там зазоры вот такие (показывает пальцами — около четырех сантиметров). Люди говорили, у всех так. Новую машину покупаешь, сразу едешь на ремонт», – рассказывает узбекистанский блогер Умид Гафуров порталу «Настоящее время. Азия».Автовладельцы делятся разными видео о том, какие неполадки они обнаружили у себя. У кого-то не закрываются двери или багажник, у кого-то машина продолжает ехать даже после вынимания ключа зажигания, у кого-то автомобиль просто не заводится.«Ты эту машину ждал год, и если ты делаешь какое-то замечание или претензии, то у тебя эту машину заберут. Скажут, что поменяют, но нужно ждать еще шесть месяцев или даже год», – говорит Умид Гафуров.Блогер Никита Макаренко рассказал, что для создания благоприятных условий работы автозавода UzAuto Motors в Узбекистане фактически закрыт импорт других автомобилей. Чтобы купить машину за границей, нужно заплатить госпошлину порядка 300% от ее стоимости.«И все бы ничего, но руководители автопрома и этого завода продают нам эти машины дороже, чем за границей. Если у нас этот автомобиль стоит 12 тысяч долларов, то в России они продают его за семь-восемь тысяч долларов», – добавил Никита Макаренко.В UzAuto Motors не стали отрицать наличие проблем в своих машинах и даже поблагодарили активистов за фото и видео в соцсетях. Там рекомендуют обращаться к официальным дилерам или в саму компанию для устранения неполадок.«Также необходимо обратить внимание, что, в соответствии со стандартными инструкциями производителя, прежде, чем оформить сделку купли-продажи, дилеры в присутствии клиента производят предпродажный осмотр автомобиля. Данная процедура позволяет клиенту оценить укомплектованность и ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания автомобиля до его оформления. В связи с этим компания просит покупателей внимательнее относиться к этой процедуре», – говорится в официальном заявлении UzAuto Motors.Для нашей страны проблема актуальна тем, что Казахстан является крупнейшим зарубежным покупателем для узбекистанского автопрома. По данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, с января по сентябрь 2020 года Казахстан закупил там почти девять тысяч машин на общую сумму 91 млн долларов.Для сравнения — экспорт узбекистанских автомобилей в другие страны:Азербайджан – 6,2 млн долларов;Украина – 5,7 млн долларов;Россия – 2,2 млн долларов;Таджикистан – 1,1 млн долларов;другие страны – 1,3 млн долларов.То есть в среднем один автомобиль узбекистанского производства стоил казахстанцам порядка десяти тысяч долларов (4,3 млн тенге).В UzAuto Motors заявляют, что являются лидером по продажам легковых автомобилей в Казахстане уже два года подряд. Наиболее популярными в нашей стране стали Chevrolet Cobalt и Chevrolet Nexia 3.«Несмотря на широкий выбор на авторынке Казахстана, автомобили UzAuto Motors продолжают увеличивать свою долю в продажах, что свидетельствует о положительной динамике. Если в сентябре прошлого года доля рынка отечественного автопроизводителя составляла 19,8%, то в октябре текущего года этот показатель увеличился в несколько раз, и сейчас он равен 28,1%. В октябре 2020 года было продано 8 637 легковых автомобилей, из них 2 077 было произведено компанией UzAuto Motors», – сообщает UzAuto Motors.По данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана, Узбекистан экспортирует в Казахстан машины Ravon и Chevrolet. С января по октябрь 2020 года казахстанцы купили 6 906 автомобилей марки Ravon и 5 556 Chevrolet.