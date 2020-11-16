Россия не пропускает казахстанскую нефть через свою территорию - лидер Белоруссии

По словам белорусского лидера, в формировании рыночных отношении внутри интеграционного сообщества много зависит от позиции России.



Беларусь готова покупать у Казахстана нефть, но Российская Федерация не пропускает транзит казахстанской нефти через свою территорию, передает BaigeNews.kz. Об этом заявил gрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с представителями СМИ, отвечая на вопрос о будущем ЕврАзЭС,



По словам белорусского лидера, в формировании рыночных отношении внутри интеграционного сообщества много зависит от позиции России.



"Да, конечно, многое зависит от России, мы всегда об этом говорим. Да, конечно, России придется пойти там на единые газовые, энергетические какие-то рынки и прочее. Это, конечно, приведет к тому, что белорусы будут выбирать: купить нефть у России или у Казахстана. Сейчас же такого нет, мы готовы у вас (у Казахстана) покупать, но Россия никогда через территорию не пропускала и пока не пропускает ни газ, ни нефть – так же? Мы в Туркменистане готовы купить газ, но Россия его не пропустит через свою территорию, потому что она свое хочет продать. Но если мы хотим, чтобы у нас этот был союз, надо идти не на уступки, а на реализацию тех договоренностей, которые у нас подписаны", - сказал Лукашенко.



Он также отметил, что главная проблема Евразийского экономического союза в том, что страны-участницы объединения не в полной мере выполняют достигнутые соглашения.



"Мы приняли прекрасные решения в рамках Евразийского экономического союза, наша беда – мы их не выполняем. Ни одно наше решение, в целом – ни одно не выполнено. Кусками там чего-то где-то – вот это наша беда. И мы всегда везде и говорим о том, что, вы знаете, не превратилась бы наша организация ЕврАзЭСовкая в СНГовское, ну как в СНГ, мы же там уже никаких решений практически не принимаем. Просто существует площадка для обсуждения некоторых вопросов", - добавил Лукашенко.