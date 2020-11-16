О введении жёсткого карантина высказался Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны обуздать пандемию, не прибегая к жесткому карантину весенних масштабов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В своем выступлении на совещании в режиме видео-конференц-связи с членами правительства, руководителями госорганов, акимами городов и областей Токаев отметил, что за время пандемии отечественные врачи приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с ним бороться. Значительно укреплена система здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. Бизнес, по словам Главы государства, тоже приспособился к новым реалиям, изменилось и отношение самих граждан к пандемии.
"Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Мы должны учитывать это. Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого "ковидного уравнения", предполагающего не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту преступности. Поэтому текущая задача - обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов", - сказал Глава государства.
Президент указал на важность принятия системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в некоторых регионах. При этом, как было особо отмечено в выступлении, максимально точный учет инфицированных - абсолютное требование в борьбе с вирусом.
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