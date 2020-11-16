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Факты сокрытия новых случаев COVID-19 выявлены в ряде областей Казахстана

Просмотров:573 Опубликовано: Вчера, 20:10
Факты сокрытия новых случаев COVID-19 выявлены в ряде областей Казахстана
Фото из Сети интернет
В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев КВИ. Об этом сказал Президент Казахстана на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды. .

"В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны. Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры страдают половинчатостью, эпиднастороженность среди граждан снижается. Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где такая тенденция тоже наблюдается. Следует признать, что данная проблема приобрела хронический характер и в нашей системе здравоохранения", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики. Также поручено обеспечить режим полной готовности всех организаций здравоохранения. Это касается и военной медицины, которая должна быть готова к оперативному развертыванию сил и средств для борьбы с инфекцией.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • arelav_74
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 Multiverse (Посетители) Вчера, 21:17
Нету совестливых сми, которые честно выполняют свою деятельность. Есть чучундрики, которым лишь бы рекламу пихать в своих газетенках и сайтах.
Вот к примеру у нас, по Мангистау, хоть один раз какая-либо новостная контора делала репортаж об том что у нас происходит в инфекционных отделениях ?
 
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  • ЁмоЁ
  • Lelik72
  • arelav_74
 babe (Посетители) Вчера, 20:43
А Вы задумайтесь почему есть эти факты сокрытия! хватит уже пугать и жить одним ковид, хватит уже ограничений, дайте людям жить спокойно , дайте право выбора, кому страшно и есть проблемы со здоровьем самостоятельно изолируются. Наша медицина, в любом случае , на дне и это показала та ситуация, что была летом. Нет надежды на бесплатную медицину. Все кто мог лечили себя сами и как могли.
 
 

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