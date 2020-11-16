Первый японский микроспутник будет запущен из Казахстана

Микроспутник, разработанный правительством Японии, будет запущен 20 марта следующего года с космодрома Байконур, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету The Mainichi.
Запуск микроспутника Suisen станет первым запуском в рамках проекта, возглавляемого местным правительством Японии. Органы исполнительной власти Фукуи заявили, что планируют использовать спутниковые снимки в борьбе со стихийными бедствиями, в туризме и других областях.
Российская ракета-носитель "Союз-2" с микроспутником Suisen будет запущена в 2021 году с космодрома Байконур по солнечно-синхронной орбите на высоте 600 километров над Землей.
Suisen будет одним из четырех спутников, запускаемых на космическом корабле "Союз", вместе с тремя другими, принадлежащими космическому стартапу, базирующемуся в Токио. Платформа Axelspace, основанная на нескольких микроспутниках, нацелена на ежедневное получение изображений Земли.
Ранее Япония планировала построить на Луне завод по производству топлива, чтобы использовать его в широкомасштабном освоении спутника Земли, а также экспериментировала с космическим лифтом, которым планируют заменить ракеты.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.