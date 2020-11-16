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Первый японский микроспутник будет запущен из Казахстана

Просмотров:147 Опубликовано: Вчера, 21:51
Первый японский микроспутник будет запущен из Казахстана
Фото Турар Казангапов©️
Микроспутник, разработанный правительством Японии, будет запущен 20 марта следующего года с космодрома Байконур, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету The Mainichi.

Запуск микроспутника Suisen станет первым запуском в рамках проекта, возглавляемого местным правительством Японии. Органы исполнительной власти Фукуи заявили, что планируют использовать спутниковые снимки в борьбе со стихийными бедствиями, в туризме и других областях.

Российская ракета-носитель "Союз-2" с микроспутником Suisen будет запущена в 2021 году с космодрома Байконур по солнечно-синхронной орбите на высоте 600 километров над Землей.

Suisen будет одним из четырех спутников, запускаемых на космическом корабле "Союз", вместе с тремя другими, принадлежащими космическому стартапу, базирующемуся в Токио. Платформа Axelspace, основанная на нескольких микроспутниках, нацелена на ежедневное получение изображений Земли.

Ранее Япония планировала построить на Луне завод по производству топлива, чтобы использовать его в широкомасштабном освоении спутника Земли, а также экспериментировала с космическим лифтом, которым планируют заменить ракеты.


Источник: tengrinews.kz
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