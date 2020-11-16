Первый японский микроспутник будет запущен из Казахстана

Микроспутник, разработанный правительством Японии, будет запущен 20 марта следующего года с космодрома Байконур, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету The Mainichi.



Запуск микроспутника Suisen станет первым запуском в рамках проекта, возглавляемого местным правительством Японии. Органы исполнительной власти Фукуи заявили, что планируют использовать спутниковые снимки в борьбе со стихийными бедствиями, в туризме и других областях.



Российская ракета-носитель "Союз-2" с микроспутником Suisen будет запущена в 2021 году с космодрома Байконур по солнечно-синхронной орбите на высоте 600 километров над Землей.



Suisen будет одним из четырех спутников, запускаемых на космическом корабле "Союз", вместе с тремя другими, принадлежащими космическому стартапу, базирующемуся в Токио. Платформа Axelspace, основанная на нескольких микроспутниках, нацелена на ежедневное получение изображений Земли.



Ранее Япония планировала построить на Луне завод по производству топлива, чтобы использовать его в широкомасштабном освоении спутника Земли, а также экспериментировала с космическим лифтом, которым планируют заменить ракеты.