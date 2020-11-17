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В спецЦОНах будут выдавать только водительские удостоверения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:12
В спецЦОНах будут выдавать только водительские удостоверения
Фото : almaty.tv
Все остальные документы можно будет получить онлайн.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности оптимизировало основные услуги, предоставляемые в спецЦОНах, передает корреспондент zakon.kz.

В спецЦОНы ежегодно обращаются более 3 млн человек. Возникают большие очереди. Несмотря на то, что регистрация авто доступна онлайн, люди приходят напрямую в спецЦОН и тратят несколько часов. Согласно новому процессу, как только покупатель переводит деньги на счет покупателя, владелец авто сразу меняется, - рассказал Багдат Мусин на заседании правительства.

Теперь данные услуги доступны в мобильных приложениях казахстанских банков. Таким образом, в спецЦОНах останется только услуга по выдаче водительских удостоверений, которая требует сдачи экзаменов на автодромах.


Источник: zakon.kz
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