Исключить бумажные справки планируют в Казахстане в 2021 году

До конца года показатель госуслуг социально-трудовой сферы в электронном формате будет доведен до 90%.
На заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы совершенствования процессов оказания госуслуг, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
С докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин, труда и социальной защиты населения - Б. Нурымбетов, акимы г. Нур-Султан А. Кульгинов, Атырауской области - М. Досмухамбетов, Алматинской области - А. Баталов.
В условиях текущей эпидемиологической ситуации МЦРИАП проведена работа по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, изменен формат работы ЦОНов, исключены требования излишних документов. Одной из эффективных мер стало внедрение технологии Blockchain, что значительно сокращает время оказания госуслуг и исключает возможность передачи данных третьим лицам.
В Реестре госуслуг РК предусмотрено 698 государственных услуг, 85,5% которых оказывают в онлайн-режиме. До конца текущего года данный показатель будет доведен до 90%.
В текущем году eGov внедрит упрощенный механизм регистрации в один шаг, путем биометрической идентификации пользователя. Таким образом, зарегистрироваться в eGov можно будет, поднеся мобильный телефон к лицу, а биометрическая идентификация самостоятельно определит и зарегистрирует пользователя, задав дополнительные вопросы. Альтернативой хождению граждан в спецЦОНЫ для регистрации автомобилей станет оформление купли-продажи через банковские приложения, что сократит время оказания услуги до 10 минут (документы будут доставляться на дом).
До конца года показатель госуслуг социально-трудовой сферы в электронном формате будет доведен до 90%.
По итогам общественного мониторинга наиболее прогрессивные регионы по внедрению электронных госуслуг - Акмолинская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская и Западно-Казахстанская области. Данная работа не ведется на должном уровне в Алматинской области и Шымкенте.
Глава Правительства поручил местным исполнительным органам обеспечить повышение уровня удовлетворенности качеством оказания госуслуг не менее 80%, а также внедрить эффективные решения по услугам ЖКХ на примере столичного проекта IQala.
Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами дано поручение утвердить план перевода всех социально-значимых госуслуг на eGov mobile.
Населению нужны конкретные результаты вашей работы. Мы должны полностью исключить необходимость "бумажных" справок уже в 2021 году, ввести доставку услуг от корпорации "Правительство для граждан" и повысить уровень доступности всех онлайн услуг и сервисов практически до 100%, - сказал Мамин. Министерству здравоохранения поручено обеспечить предоставление гражданам необходимых электронных медицинских сведений, Министерству труда совместно с госорганами - обеспечить полную оцифровку и актуализацию данных, необходимых для цифровизации процессов назначения выплат пенсий и пособий.
Премьер-министр поручил центральным и местным исполнительным органам обеспечить эффективную интеграцию и бесперебойную работу всех информационных систем, принять меры по повышению качества их работы и простоты использования для населения.
Глава Правительства обратил особое внимание на необходимость проведения разъяснительной работы по новшествам в сфере цифровизации госуслуг.
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