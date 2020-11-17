Оформлять ипотеку по-новому планируют в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о планах по внедрению технологии блокчейн в процесс оформления ипотеки. Об этом глава министерства написал на своей странице в Facebook, передает Tengrinews.kz.



"Сегодня на заседании правительства пообещал премьер-министру заменить сложный процесс оформления ипотеки технологией блокчейн. При покупке квартиры в ипотеку требуется регистрация залога. Для этого сегодня необходимо получить документы в банке, предоставить их в ЦОН. После трех рабочих дней забрать документы из ЦОНа и снова вернуть их в банк, только после чего выдается ипотека. Для решения ситуации с бюрократией при оформлении применили технологию блокчейн и автоматизировали этот сложный процесс, пока только в тестовом формате.



Что это дало? Сокращение сроков оформления ипотеки и сохранность данных клиента.



"Подобные проекты будут реализованы и с другими банками, и надеемся, что строительные компании тоже заинтересуются данной технологией и вовлекутся в процесс", - написал Багдат Мусин.



Глава Министерства цифрового развития также рассказал об изменении процесса купли-продажи авто.



"Несмотря на то что регистрация авто доступна онлайн, люди приходят напрямую в спецЦОН и тратят несколько часов. Ежегодно обращаются более 3 миллионов человек. Возникают большие очереди.



Новый процесс позволит в базе изменять владельца авто сразу после того, как покупатель переводит деньги на счет продающего авто. Хотел бы поблагодарить коллег из МВД за оперативную проработку всех вопросов. Буквально сегодня такой удобный сервис стал доступен в пилотном режиме в приложении Kaspi.kz", - добавил Мусин.