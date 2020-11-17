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Казахстанские школьники останутся без новогодних утренников в этом году

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Казахстанские школьники останутся без новогодних утренников в этом году
Фото: freepik.com
Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова заявила, что новогодние мероприятия в школах не будут проводиться, передает ИА «NewTimes.kz».

«Для учеников, которые посещают школы, новогодние мероприятия в школах не будут проводиться», – сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Также она сообщила об ограничениях на предстоящие праздники – 1 и 16 декабря.

«Дополнительные ограничительные меры приняты на протяжении последних двух недель с учетом роста заболеваемости. На сегодня наша задача – соблюдать карантинные меры. Пока дополнительные карантинные меры на данном этапе с учетом данной эпидситуации не планируются. Жесткость карантинных мер будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет складываться в каждом регионе. Как эпидситуация будет складываться, зависит от каждого из нас», – заключила председатель комитета.


Источник: newtimes.kz
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