Cокрытие новых случаев коронавируса объяснили в Минздраве

На каждый положительный случай в обязательном порядке есть экстренное извещение. Были факты, когда не всегда это экстренное извещение передавалось в территориальный департамент.



Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова объяснила, почему в некоторых регионах получилась ситуация с сокрытием фактов коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.



Вчера, действительно, главой государства было озвучено, что есть вопросы по формированию официальной статистики коронавирусной инфекции. Этому есть и субъективные и объективные причины, — сказала Есмагамбетова, отвечая на вопрос СМИ.

Так, по ее словам, постоянно увеличивается мощность тестирования. Например, если на конец лета в Казахстане тестировалось порядка 40 тыс. человек и было вовлечено 56 тыс. лабораторий, то сегодня мощность тестирования – почти 80 тыс. человек и почти 140 тыс. лабораторий.



Соответственно, очень важным фактором является передача тестов нашим территориальным департаментам, для того чтобы проводить эпидемиологическое расследование, — уточнила глава Комитета.

Она добавила, что выезды в регионы показали, что не все лаборатории имеют интегрированную систему с территориальными лабораториями, соответственно, не всегда своевременно передаются результаты положительных исследований.



Соответственно, имели место, когда эти случаи не доучитывались. Но еще есть такие факты, когда на каждый случай в обязательном порядке есть экстренное извещение. В ходе мониторинговых визитов мы видели, что были факты, когда не всегда это экстренное извещение передавалось в наш территориальный департамент для проведения эпидраследования, — объяснила Есмагамбетова.



Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ряде областей были выявлены факты сокрытия новых случаев заражения. Речь шла о Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и других областях.



Глава государства поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики. Также поручено обеспечить режим полной готовности всех организаций здравоохранения. Это касается и военной медицины, которая должна быть готова к оперативному развертыванию сил и средств для борьбы с инфекцией.