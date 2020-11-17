Казахстанке, указавшей на резкое уменьшение пенсионных накоплений, ответили в ЕНПФ

В Фонде объяснили, почему вкладчики видят разные суммы своих накоплений



Некоторые вкладчики и получатели порой задаются вопросом, почему они видят разные суммы своих накоплений в выписке со своего пенсионного счета, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.



Ранее пользователь Facebook Fatima Kulumbetova пожаловалась на резкое уменьшение своих пенсионных накоплений.



«Друзья, как может быть такое, что пенсионные накопления уменьшились?», - обратилась она к участникам группы «Астана – Что? Где? Когда?» (орфография и пунктуация автора сохранены).



Корреспонденты AR связались с автором поста. В разговоре женщина подтвердила указанные данные.



В ответ на публикацию в Фонде напомнили, что о состоянии пенсионных накоплений можно узнать несколькими способами:



на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в «Личном кабинете» с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или используя ИИН и пароль, зарегистрированные в базе данных ЕНПФ;

в мобильном приложении ЕНПФ в Google Play или App Store, авторизовавшись в системе;

Для того, чтобы воспользоваться всем функционалом «Личного кабинета» и мобильного приложения необходимо выбрать способ информирования - «Интернет». Это можно сделать онлайн на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» с помощью ЭЦП.



Получая выписку с пенсионного счета на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ, вкладчики и получатели видят полную информацию о состоянии пенсионных накоплений – поступающих взносах и инвестиционном доходе.



на портале электронного правительства egov.kz с помощью ЭЦП или одноразового пароля, который придет на номер телефона, зарегистрированный в государственной мобильной базе данных mgov.kz.

На портале egov.kz можно получить два формата выписок с ИПС:



справку о пенсионных отчислениях, в которой отражаются сведения о перечислении пенсионных взносов без учета инвестиционного дохода,

информацию о состоянии пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода.

«Именно поэтому некоторые вкладчики и получатели, сопоставляя эти два вида выписок, видят разницу на своих пенсионных счетах. Рекомендуем Вам запрашивать выписку с учетом инвестиционного дохода на сайте egov.kz или получать выписку на сайте enpf.kz и в мобильном приложении ЕНПФ», - разъяснили в ЕНПФ.



Также выписку раз в год можно получить посредством услуг почтовой связи на адрес, указанный в договоре о пенсионном обеспечении или в заявлении об открытии ИПС, а также на адрес электронной почты, указанный вкладчиком, с выбранной периодичностью.