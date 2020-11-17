«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Ноября
+4...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.13 KZT
  • €1 = 508.1 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанке, указавшей на резкое уменьшение пенсионных накоплений, ответили в ЕНПФ

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 18:20
Казахстанке, указавшей на резкое уменьшение пенсионных накоплений, ответили в ЕНПФ
Фото: gov.kz
В Фонде объяснили, почему вкладчики видят разные суммы своих накоплений

Некоторые вкладчики и получатели порой задаются вопросом, почему они видят разные суммы своих накоплений в выписке со своего пенсионного счета, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Ранее пользователь Facebook Fatima Kulumbetova пожаловалась на резкое уменьшение своих пенсионных накоплений.

«Друзья, как может быть такое, что пенсионные накопления уменьшились?», - обратилась она к участникам группы «Астана – Что? Где? Когда?» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Корреспонденты AR связались с автором поста. В разговоре женщина подтвердила указанные данные.

В ответ на публикацию в Фонде напомнили, что о состоянии пенсионных накоплений можно узнать несколькими способами:

на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в «Личном кабинете» с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или используя ИИН и пароль, зарегистрированные в базе данных ЕНПФ;
в мобильном приложении ЕНПФ в Google Play или App Store, авторизовавшись в системе;
Для того, чтобы воспользоваться всем функционалом «Личного кабинета» и мобильного приложения необходимо выбрать способ информирования - «Интернет». Это можно сделать онлайн на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» с помощью ЭЦП.

Получая выписку с пенсионного счета на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ, вкладчики и получатели видят полную информацию о состоянии пенсионных накоплений – поступающих взносах и инвестиционном доходе.

на портале электронного правительства egov.kz с помощью ЭЦП или одноразового пароля, который придет на номер телефона, зарегистрированный в государственной мобильной базе данных mgov.kz.
На портале egov.kz можно получить два формата выписок с ИПС:

справку о пенсионных отчислениях, в которой отражаются сведения о перечислении пенсионных взносов без учета инвестиционного дохода,
информацию о состоянии пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода.
«Именно поэтому некоторые вкладчики и получатели, сопоставляя эти два вида выписок, видят разницу на своих пенсионных счетах. Рекомендуем Вам запрашивать выписку с учетом инвестиционного дохода на сайте egov.kz или получать выписку на сайте enpf.kz и в мобильном приложении ЕНПФ», - разъяснили в ЕНПФ.

Также выписку раз в год можно получить посредством услуг почтовой связи на адрес, указанный в договоре о пенсионном обеспечении или в заявлении об открытии ИПС, а также на адрес электронной почты, указанный вкладчиком, с выбранной периодичностью.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика