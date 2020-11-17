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В Казахстане приняли новые решения по карантину

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:57
В Казахстане приняли новые решения по карантину
Фото из Сети интернет
По последним данным, в Казахстане выявили 121 653 случая заражения коронавирусом.

На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были выработаны конкретные меры по противодействию распространения COVID-19 в рамках данных поручений главы государства от 16 ноября, передает Liter.kz.

Так, по итогам заседания МВК приняты следующие решения:

1. Синхронизировать работу общественного транспорта с другими видами деятельности. В регионах, находящихся в «зеленой зоне», работа общественного транспорта в течение недели продлевается до 23:00 часов. В регионах, находящихся в «желтой зоне», работа общественного транспорта продлевается до 23:00 часов за исключением выходных и праздничных дней.

2. С 21 ноября исключаются ограничения по времени работы субъектов предпринимательства, деятельность которых не имеет прямого контакта с посетителями: авто-экспресс (еда на вынос), автомоек, станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, химчисток, прачечных, ремонту телефонов, компьютеров, часов.

3. До 21 ноября поручено подготовить дополнительный перечень объектов бизнеса с низким уровнем контакта с населением для возобновления их деятельности без временных ограничений.

4. До 21 ноября поручено принять нормативно-правовой акт, разграничивающий санитарные нарушения субъектов предпринимательства по степени тяжести совершенного правонарушения (незначительные, значительные, грубые).

5. Постановления Главных государственных санитарных врачей РК и регионов поручено принимать за 3 дня до введения в действие ограничительных мероприятий. Это даст возможность бизнесу заранее подготовиться к возможным новым ограничениям.

6. Ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против COVID-19.

7. Акиматам Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей в десятидневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации для их выхода из «красной» зоны.

8. В целях обеспечения прозрачности статистических данных в сфере здравоохранения в недельный срок поручено завершить интеграцию лабораторий, проводящих ПЦР-исследования на COVID-19.

9. До 21 ноября проверить укомплектованность реанимационных отделений больниц, в случае необходимости, принять оперативные меры по их доукомплектованию.

10. До 21 ноября провести тщательный мониторинг ситуации в регионах по формированию резерва лекарственных средств и медицинских изделий.

11. Ускорить разработку законопроекта РК по вопросам биологической безопасности с его внесением в Мажилис Парламент до конца текущей сессии.

12. Обеспечить полную готовность к оперативному развертыванию коечного фонда военных госпиталей.

По итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других поручений в части снижения цен на лекарственные средства, ценового регулирования лекарств и медицинских изделий, определения механизмов гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и др.


Источник: liter.kz
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