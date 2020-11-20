Хабиб Нурмагомедов предпочёл баранов и коров октагону UFC

По словам чемпиона UFC в легком весе, у него больше нет интереса выступать на турнирах.



Действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов не собирается возвращаться в октагон, сообщает zakon.kz.



- Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшие пять лет намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, а также серьезно заняться сельским хозяйством. О своих планах он рассказал в четверг на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте, - пишет ТАСС.



32-летний спортсмен заявил, что потерял соревновательный интерес после того, как возглавил вневесовой рейтинг лучших профессиональных бойцов.



- Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиваться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком. И мне этого достаточно, — сказал Хабиб.