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Хабиб Нурмагомедов предпочёл баранов и коров октагону UFC

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Хабиб Нурмагомедов предпочёл баранов и коров октагону UFC
Фото : sib.fm
По словам чемпиона UFC в легком весе, у него больше нет интереса выступать на турнирах.

Действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов не собирается возвращаться в октагон, сообщает zakon.kz.

- Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшие пять лет намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, а также серьезно заняться сельским хозяйством. О своих планах он рассказал в четверг на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте, - пишет ТАСС.

32-летний спортсмен заявил, что потерял соревновательный интерес после того, как возглавил вневесовой рейтинг лучших профессиональных бойцов.

- Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиваться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком. И мне этого достаточно, — сказал Хабиб.


Источник: zakon.kz
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