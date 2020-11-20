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Отказаться от популярного лекарства для лечения COVID-19 рекомендует ВОЗ

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 10:24
Отказаться от популярного лекарства для лечения COVID-19 рекомендует ВОЗ
Фото из открытых источников
Ранее ВОЗ заявляла, что только кортикостероиды, такие как дексаметазон и гидрокортизон, доказали свою эффективность при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции

Противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для пациентов, помещенных в больницы с заболеванием COVID-19. Об этом заявила в пятницу в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на выводы международной группы экспертов, занимающихся разработкой руководящих принципов применения лекарств.

Как отмечается в заявлении, "ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания, поскольку на настоящий момент нет доказательств, что он улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции [легких]".

ВОЗ напомнила, что "ремдесивир привлек внимание в мире в качестве потенциально эффективного средства лечения при тяжелом протекании COVID-19". Его "все чаще применяют для лечения пациентов в больницах, однако его роль в клинической практике остается неопределенной". Эксперты пояснили, что их "сегодняшняя рекомендация основана на новом рассмотрении свидетельств". В частности, были учтены результаты четырех международных испытаний с участием более 7 тысяч пациентов. Тщательно изучив эти данные, группа, в которую входят эксперты со всего света, а также четверо бывших пациентов, "пришла к заключению, что ремдесивир не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов, таких, как необходимость в механической вентиляции [легких] или время клинического улучшения".

Ранее ВОЗ заявляла, что только кортикостероиды, такие как дексаметазон и гидрокортизон, доказали свою эффективность при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. В свою очередь препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон, которые активно исследовались, по данным организации, не дают почти никакого эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях с точки зрения снижения смертности. В октябре ВОЗ сообщила, что в течение месяца опубликует руководящие принципы по применению ремдесивира.

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences, разработавшая ремдесивир, ранее утверждала, что его применение сокращает период выздоровления при COVID-19 до четырех дней. Ряд стран, в том числе США, Япония и Великобритания, одобрили использование препарата для лечения инфицированных коронавирусом. Он был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса.


Источник: tass.ru
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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 12:04
с таким лечением и дозами ,после окончания пандемии, будут повально отваливаться почки и печень((
 
 

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