«Заставим говорить по-казахски!»: языковой скандал в алматинском автобусе дошёл до суда





В конце октября эко-активист Салтанат Ташимова рассказала о том, что ее избили в автобусеЭкологический активист Салтанат Ташимова сообщила, что по решению суда она оштрафована на 27 780 тенге (10 МРП) по статье Административного кодекса «Побои», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Caravan.kz. Аналогичному штрафу, как сообщается на странице г-жи Ташимовой в Facebook, подвергнута и другая участница конфликта.Напомним, в конце октября Салтанат Ташимова рассказала, что ее избили в автобусе в Алматы.«Инцидент таков: меня избили за то, что я спросила на русском языке у водителя об остановке», - уточнила она.По ее словам, она была избита одной из пассажирок.«Эта тетка избила меня ни за что. Кулаками по голове, лицу, рукам, ногам, пинала ногами. Боже, сколько ненависти в ней», - поразилась Ташимова.Как сообщил КазТАГ со ссылкой на Malim.kz, водитель того самого автобуса Кастер Серик рассказал свою версию конфликта.«Автобус № 207 курсирует между «Саяхатом» и Талгаром. Инцидент произошел 24 октября в вечерний час пик, когда автобус был забит людьми. В салоне было 35-40 человек. Когда подъезжали к Бесагашу, кто-то спросил у меня что-то на русском. Вопрос на русском языке я не понял. На ломаном русском сказал: «Русский не понимаю, тәте, қазақша айтыңызшы». Когда ехали, она снимала на телефон и что-то говорила на русском языке. Я не обратил на это внимания, смотрел на дорогу и продолжал движение. Вроде она вышла в прямой эфир в Facebook. Похоже, говорила про то, что я не ответил ей на русском. Одна женщина услышала это и сказала ей: «Почему он должен отвечать тебе на русском? Где ты живешь?» - сказал водитель.Именно так, по его словам, и начался скандал в салоне. Теперь в этой истории поставлена точка.«Меня избили и за это наказали - осудили по статье «Побои» Административного кодекса на 10 МРП! За что? За то, что меня жестоко избили?Женщина, избившая меня, тоже осуждена по этой статье и наказана на 10 МРП, как и я! Но я-то за что?!Есть длинное видео, где видно, что есть факты разжигания межнациональной розни! Эту агрессивную женщину и другую, помоложе, можно привлечь за разжигание розни. На видео есть слова: «Выкиньте ее с автобуса за то, что говорит на русском, вы все будете говорить на казахском, мы вас заставим», - заявляет Салтанат Ташимова.Кроме того, активистка утверждает, что водитель автобуса оклеветал ее.«ВОДИТЕЛЬ ПОНИМАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК, раз ответил на мой вопрос, заданный на русском языке в самом начале, он ответил на казахском, что едет, до Талдыбулака,а когда подъезжали к этой остановке, на мой вопрос, когда будет остановка Талдыбулак, не ответил, и на мой вопрос, почему ничего не отвечает - поставил условие, что если скажу на казахском, то ответит, вместо того, чтобы ответить хоть на казахском, хоть на русском, хоть на английском, но он не ответил!И не говорил он, что не понимает русского языка! Это на видео скрыл полицейский, перестав видео, покрывая его нарушение! ЗНАЧИТ, ОН НАГЛО ЛГАЛ, что не понимает русского языка, и ОКЛЕВЕТАЛ МЕНЯ во всех газетах! Сколько СМИ выставили его героем, а меня врагом народа!Где вы справедливость?!», - вопрошает Ташимова (орфография и пунктуация сохранены).Ранее в интервью с писателем, автором серии книг «Ситуативный казахский» Канатом Тасибековым мы разобрали основные языковые проблемы.«Любовь к родному языку – это как любовь к родной матери. Но это не значит, что другие мамы, предположим, русская или английская хуже твоей и с ними надо бороться. Надо любить свою и уважать других», – выразил мнение тогда Канат Тасибеков.Политологи Дос Кошим и Расул Жумалы, между тем, считают, что в Казахстане сложилось два мира – русскоязычный и казахоязычный. По их мнению, внедрение казахского в качестве полноценного госязыка остается камнем раздора.