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«Заставим говорить по-казахски!»: языковой скандал в алматинском автобусе дошёл до суда

Просмотров:2009 Опубликовано: Сегодня, 11:30
«Заставим говорить по-казахски!»: языковой скандал в алматинском автобусе дошёл до суда
Скриншот видео
В конце октября эко-активист Салтанат Ташимова рассказала о том, что ее избили в автобусе

Экологический активист Салтанат Ташимова сообщила, что по решению суда она оштрафована на 27 780 тенге (10 МРП) по статье Административного кодекса «Побои», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Caravan.kz. Аналогичному штрафу, как сообщается на странице г-жи Ташимовой в Facebook, подвергнута и другая участница конфликта.

Напомним, в конце октября Салтанат Ташимова рассказала, что ее избили в автобусе в Алматы.

«Инцидент таков: меня избили за то, что я спросила на русском языке у водителя об остановке», - уточнила она.

По ее словам, она была избита одной из пассажирок.

«Эта тетка избила меня ни за что. Кулаками по голове, лицу, рукам, ногам, пинала ногами. Боже, сколько ненависти в ней», - поразилась Ташимова.

Как сообщил КазТАГ со ссылкой на Malim.kz, водитель того самого автобуса Кастер Серик рассказал свою версию конфликта.

«Автобус № 207 курсирует между «Саяхатом» и Талгаром. Инцидент произошел 24 октября в вечерний час пик, когда автобус был забит людьми. В салоне было 35-40 человек. Когда подъезжали к Бесагашу, кто-то спросил у меня что-то на русском. Вопрос на русском языке я не понял. На ломаном русском сказал: «Русский не понимаю, тәте, қазақша айтыңызшы». Когда ехали, она снимала на телефон и что-то говорила на русском языке. Я не обратил на это внимания, смотрел на дорогу и продолжал движение. Вроде она вышла в прямой эфир в Facebook. Похоже, говорила про то, что я не ответил ей на русском. Одна женщина услышала это и сказала ей: «Почему он должен отвечать тебе на русском? Где ты живешь?» - сказал водитель.

Именно так, по его словам, и начался скандал в салоне. Теперь в этой истории поставлена точка.

«Меня избили и за это наказали - осудили по статье «Побои» Административного кодекса на 10 МРП! За что? За то, что меня жестоко избили?

Женщина, избившая меня, тоже осуждена по этой статье и наказана на 10 МРП, как и я! Но я-то за что?!

Есть длинное видео, где видно, что есть факты разжигания межнациональной розни! Эту агрессивную женщину и другую, помоложе, можно привлечь за разжигание розни. На видео есть слова: «Выкиньте ее с автобуса за то, что говорит на русском, вы все будете говорить на казахском, мы вас заставим», - заявляет Салтанат Ташимова.

Кроме того, активистка утверждает, что водитель автобуса оклеветал ее.

«ВОДИТЕЛЬ ПОНИМАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК, раз ответил на мой вопрос, заданный на русском языке в самом начале, он ответил на казахском, что едет, до Талдыбулака,

а когда подъезжали к этой остановке, на мой вопрос, когда будет остановка Талдыбулак, не ответил, и на мой вопрос, почему ничего не отвечает - поставил условие, что если скажу на казахском, то ответит, вместо того, чтобы ответить хоть на казахском, хоть на русском, хоть на английском, но он не ответил!

И не говорил он, что не понимает русского языка! Это на видео скрыл полицейский, перестав видео, покрывая его нарушение! ЗНАЧИТ, ОН НАГЛО ЛГАЛ, что не понимает русского языка, и ОКЛЕВЕТАЛ МЕНЯ во всех газетах! Сколько СМИ выставили его героем, а меня врагом народа!

Где вы справедливость?!», - вопрошает Ташимова (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее в интервью с писателем, автором серии книг «Ситуативный казахский» Канатом Тасибековым мы разобрали основные языковые проблемы.

«Любовь к родному языку – это как любовь к родной матери. Но это не значит, что другие мамы, предположим, русская или английская хуже твоей и с ними надо бороться. Надо любить свою и уважать других», – выразил мнение тогда Канат Тасибеков.

Политологи Дос Кошим и Расул Жумалы, между тем, считают, что в Казахстане сложилось два мира – русскоязычный и казахоязычный. По их мнению, внедрение казахского в качестве полноценного госязыка остается камнем раздора.




Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 8 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:32
babe,
кто приезжает с посёлков , сел, аулов, малограмотные и не воспитанные.
Не знание языка любого, не говорит о том что человек не грамотен или не воспитан, ну я тоже с аула, не знаю английского языка ( мне он не дается) и что по вашему я не грамотная и не воспитанная? Есть знакомые, которые не могут разговаривать на русском, но спецы в своей профессии и очень воспитанные
 
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Oлeг (Посетители) Сегодня, 13:22
И да, пусть эти обитатели автобуса хотя бы раз, хотя бы мельком прочтут Абая Кунанбаева или Ибрая Алтынсарина! Может тогда дойдёт что да как...

Думаю руководство страны должно дать свой комментарий.
 
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dom555 (Посетители) Сегодня, 13:17
Эти дикари уже говорят АКТАУ НАШ в ютубе . Если вас бьют , давайте сдачу. Все равно будете платить штраф.
 
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Oлeг (Посетители) Сегодня, 13:05
Цитата: kz1990
если уже даже казахи едут работать в Украину то уже многие давно сделали выводы!


Украина демократическое, развивающееся государство. Со своими проблемами, не без этого, но то, как представляют эту страну смотрящие телевизор зомбаки - абсолютно не соответствует действительности!

Не один человек, ни в одной стране НЕ ОБЯЗАН знать никакой язык и принуждение - является нарушением прав и свобод и должно строго пресекаться.

Мен қазақша білем, бірақ маған ыңғайлы болу үшін керек. Не более того!

«Любовь к родному языку – это как любовь к родной матери. Но это не значит, что другие мамы, предположим, русская или английская хуже твоей и с ними надо бороться. Надо любить свою и уважать других», – выразил мнение тогда Канат Тасибеков.


Абсолютно верно! Причём уважать других должно быть ПРИОРИТЕТНЫМ перед самоуважением! Отдавать - большее благо, чем брать!

Достойный, уважаемый человек не будет тянуть одеяло на себя и показывать своё превосходство над другими - это уже веками доказано! Маленький, ущербный и глупый будет убеждать других в своей уникальности. Предатель будет настаивать на том, что он патриот, а патриот придя с завода вечером, расскажет сыну, что нужно уважать соседей и любить животных!
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 12:40
Цитата: бася
а не напрягает их что и казахи уезжают подальше от таких дикарей? может дело не в языке, а в воспитании? а если глухонемой? вообще не должен жить в этой стране? что то мне подсказывает что не зря на Бората накинулись))))

Знаете недавно вернулся из Киева,так в Киеве есть даже ассамблея Казахской диаспоры Достык,и в одном Киеве около 10-13 тысяч казахов живет,и обратно в Казахстан они сильно не торопятся blind ,меня как раз в телеграмме добавили в группу этой диаспоры в Киеве,когда прилетели в аэропорту Борисполь девушка казашка прилетела из Алматы в Киев работать,если уже даже казахи едут работать в Украину то уже многие давно сделали выводы!
Поэтому уже умные казахи бегут за границу.
 
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Neo_122 (Посетители) Сегодня, 12:13
ну так- то на видео снимать из-за того что ей на русском не ответили тоже не особо воспитанно, тут как говорится нашла коса на камень)
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 12:02
а не напрягает их что и казахи уезжают подальше от таких дикарей? может дело не в языке, а в воспитании? а если глухонемой? вообще не должен жить в этой стране? что то мне подсказывает что не зря на Бората накинулись))))

да пусть уже успокоятся и наберутся терпения,скоро не с кем будет поругаться, за то что на русском говорят)) в Таджикистане опомнились,курсы русского открыли))
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 11:40
Побольшей части такая реакция на русский язык исходит от тех кто приезжает с посёлков , сел, аулов, малограмотные и не воспитанные. Ведь это проявление культуры общения.
 
 

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