Квитанции на оплату комуслуг подделывают мошенники

В Казахстане появился новый вид мошенничества. Злоумышленники подделывают извещения об оплате коммунальных услуг, указывая в них собственные реквизиты для оплаты. Об этом сообщили в МВД, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz."Известны случаи вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники. Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее", - сообщили в МВД.Судя по данным портала, сообщения о новом виде мошенничества казахстанцы рассылают в WhatsApp.Чтобы не попасть на удочку злоумышленников, специалисты рекомендуют всегда сверять реквизиты, указанные в извещениях. Если они не совпадают, то стоит позвонить в организацию, услуги которой вы собираетесь оплатить, и уточнить, не менялись ли платежные номера в последнее время.