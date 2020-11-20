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Квитанции на оплату комуслуг подделывают мошенники

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:36
Квитанции на оплату комуслуг подделывают мошенники
Фото из открытых источников
В Казахстане появился новый вид мошенничества. Злоумышленники подделывают извещения об оплате коммунальных услуг, указывая в них собственные реквизиты для оплаты. Об этом сообщили в МВД, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

"Известны случаи вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники. Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее", - сообщили в МВД.

Судя по данным портала, сообщения о новом виде мошенничества казахстанцы рассылают в WhatsApp.

Квитанции на оплату комуслуг подделывают мошенники


Чтобы не попасть на удочку злоумышленников, специалисты рекомендуют всегда сверять реквизиты, указанные в извещениях. Если они не совпадают, то стоит позвонить в организацию, услуги которой вы собираетесь оплатить, и уточнить, не менялись ли платежные номера в последнее время.


Источник: tengrinews.kz
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