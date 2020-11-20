Цифровые права появились в приложении eGov

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил, где и как казахстанцы могут найти цифровые версии своих документов, передает Tengrinews.kz.Багдат Мусин записал на своем телефоне инструкцию о том, как через приложение eGov mobile найти цифровые версии удостоверения личности, водительского удостоверения и свидетельства о заключении брака.Для того, чтобы увидеть электронные версии документов, казахстанцам необходимо:скачать приложение eGov mobile,авторизоваться с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.перейти во вкладку "главная"внизу нажать на кнопку "цифровые документы".После этого у пользователя отображается список документов, а также документы членов семьи. Выбрав нужный документ и нажав "открыть доступ" отображается QR-код, который в будущем можно будет использовать для официального предъявления вместо оригинала "бумажного" документа.Отметим, что этот функционал приложения, судя по всему, тестовый. У некоторых пользователей документы пока не отображаются.Как отметил Багдат Мусин, QR-коды электронной версии водительских прав в будущем можно будет предъявлять полицейским. Однако казахстанцам следует помнить, что по закону граждане все еще должны носить с собой документы. Норма, которая освободит казахстанцев от ношения документов, еще не принята.В марте Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены и переведены в электронный формат.В начале ноября Мажилис взял в работу законопроект, который освободит казахстанцев от обязанности носить с собой водительские удостоверения и документы о регистрации транспортного средства (техпаспорт).