«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Ноября
+1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.98 KZT
  • €1 = 506.17 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цифровые права появились в приложении eGov

Просмотров:396 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Цифровые права появились в приложении eGov
Фото из открытых источников
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил, где и как казахстанцы могут найти цифровые версии своих документов, передает Tengrinews.kz.

Багдат Мусин записал на своем телефоне инструкцию о том, как через приложение eGov mobile найти цифровые версии удостоверения личности, водительского удостоверения и свидетельства о заключении брака.

Для того, чтобы увидеть электронные версии документов, казахстанцам необходимо:

скачать приложение eGov mobile,
авторизоваться с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.
перейти во вкладку "главная"
внизу нажать на кнопку "цифровые документы".
После этого у пользователя отображается список документов, а также документы членов семьи. Выбрав нужный документ и нажав "открыть доступ" отображается QR-код, который в будущем можно будет использовать для официального предъявления вместо оригинала "бумажного" документа.



Отметим, что этот функционал приложения, судя по всему, тестовый. У некоторых пользователей документы пока не отображаются.

Как отметил Багдат Мусин, QR-коды электронной версии водительских прав в будущем можно будет предъявлять полицейским. Однако казахстанцам следует помнить, что по закону граждане все еще должны носить с собой документы. Норма, которая освободит казахстанцев от ношения документов, еще не принята.

В марте Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены и переведены в электронный формат.

В начале ноября Мажилис взял в работу законопроект, который освободит казахстанцев от обязанности носить с собой водительские удостоверения и документы о регистрации транспортного средства (техпаспорт).


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика