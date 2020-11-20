Коронавирус вновь обнаружен в китайском Ухане

В настоящее время проводятся соответствующие расследования
Образец упаковки импортной замороженной говядины в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай), дал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщили местные органы здравоохранения, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Синьхуа.
Данный образец был обнаружен в партии из 1 313 блоков импортных замороженных говяжьих продуктов весом 27 тонн, которые были ввезены в страну из Бразилии через Тяньцзиньскую таможню и были доставлены на холодильный склад в Ухане 25 сентября. Уже известно, куда поступила эта продукция, и в настоящее время проводятся соответствующие расследования.
Местные власти опечатали соответствующие товары, продезинфицировали складские помещения и организовали тесты на нуклеиновые кислоты для соответствующего персонала.
По состоянию на 20:00 среды все результаты тестов на коронавирус 400 проб окружающей среды, взятых с холодильного склада, 115 образцов упаковки и у 145 работников склада оказались отрицательными.
Ранее власти Ухани распорядились провести тщательную проверку всех импортных замороженных продуктов питания по всему городу.
Напомним, в конце декабря 2019 года местные власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. Эпидемиологическое расследование показало, что заболевание работали на местном рынке морепродуктов.
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