«Пенсионный калькулятор»: как рассчитать размер будущей пенсии в Казахстане

Узнать размер будущей пенсии можно с помощью электронного сервиса под названием "Пенсионный калькулятор".
Каждый вкладчик ЕНПФ может самостоятельно рассчитать свои будущие пенсионные выплаты. Чтобы произвести расчеты в калькуляторе на сайте или в мобильном приложении Единого накопительного пенсионного фонда, необходимо указать дату рождения, пол, трудовой стаж, сумму накоплений, заработную плату и так далее (если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz
, то поля в калькуляторе заполняются автоматически), сообщает Tengrinews.kz.
Результаты расчета выдаются в трех сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. В первом случае реальный инвестиционный доход равен цифре в ноль процентов, далее в один и два процента, соответственно. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень доходности выше инфляции. Важно помнить, что все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза).
Кроме того, вы увидите возраст и дату выхода на пенсию, количество лет до исчерпания накоплений. В случае достаточности прогнозного размера пенсионных накоплений (сформированных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению пенсионного возраста появится всплывающее окно с уведомлением пользователя о возможности заключения в будущем договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и получения пожизненных пенсионных выплат. Расчет тут же позволяет узнать прогнозный размер аннуитетной выплаты из страховой организации, тем самым вы сможете ее сравнить с выплатами по графику из ЕНПФ.
При помощи упрощенного варианта калькулятора можно рассчитать размер выплаты пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, тем, кто выходит на пенсию в ближайший год.
Как отмечает портал, прогнозный пенсионный калькулятор охватывает все компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана. Она включает государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), а также пенсию, сформированную за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ).
Также на сайте фонда имеется сервис "Перевод накоплений в КСЖ", при помощи которого можно рассчитать сумму пенсионных накоплений на текущий год, достаточную для перевода в страховую организацию.
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