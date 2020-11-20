«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Ноября
+1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.98 KZT
  • €1 = 506.17 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Пенсионный калькулятор»: как рассчитать размер будущей пенсии в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:06
«Пенсионный калькулятор»: как рассчитать размер будущей пенсии в Казахстане
Фото из открытых источников
Узнать размер будущей пенсии можно с помощью электронного сервиса под названием "Пенсионный калькулятор".

Каждый вкладчик ЕНПФ может самостоятельно рассчитать свои будущие пенсионные выплаты. Чтобы произвести расчеты в калькуляторе на сайте или в мобильном приложении Единого накопительного пенсионного фонда, необходимо указать дату рождения, пол, трудовой стаж, сумму накоплений, заработную плату и так далее (если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz, то поля в калькуляторе заполняются автоматически), сообщает Tengrinews.kz.

Результаты расчета выдаются в трех сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. В первом случае реальный инвестиционный доход равен цифре в ноль процентов, далее в один и два процента, соответственно. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень доходности выше инфляции. Важно помнить, что все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза).

Кроме того, вы увидите возраст и дату выхода на пенсию, количество лет до исчерпания накоплений. В случае достаточности прогнозного размера пенсионных накоплений (сформированных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению пенсионного возраста появится всплывающее окно с уведомлением пользователя о возможности заключения в будущем договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и получения пожизненных пенсионных выплат. Расчет тут же позволяет узнать прогнозный размер аннуитетной выплаты из страховой организации, тем самым вы сможете ее сравнить с выплатами по графику из ЕНПФ.

При помощи упрощенного варианта калькулятора можно рассчитать размер выплаты пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, тем, кто выходит на пенсию в ближайший год.

Как отмечает портал, прогнозный пенсионный калькулятор охватывает все компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана. Она включает государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), а также пенсию, сформированную за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Также на сайте фонда имеется сервис "Перевод накоплений в КСЖ", при помощи которого можно рассчитать сумму пенсионных накоплений на текущий год, достаточную для перевода в страховую организацию.


Источник: kazlenta.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика