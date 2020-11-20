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У «Казахтелекома» накопились нарушения﻿ - Серик Жумангарин

Просмотров:383 Опубликовано: Сегодня, 19:17
У «Казахтелекома» накопились нарушения﻿ - Серик Жумангарин
Фото из Сети интернет
Телекоммуникационная компания подверглась критике от абонентов.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин ответил на жалобы казахстанцев на качество связи АО "Казахтелеком", передает корреспондент BaigeNews.kz. Во время дискуссии в формате Open Space на площадке TALAP Talks в YouTube, где казахстанские операторы связи и общественность обсуждали доступность услуг телекоммуникаций, прозвучали обвинения в адрес "Казахтелеком" из-за некачественного интернета.

"Когда мы проводили видеоконференцию, у нас было ужасное качество связи именно по вине "Казахтелекома". Другая проблема - непонятный и непрозрачный перерасчет, предоставляемый АО "Казахтелеком" за оказанные услуги, а также некомпетентность и непрофессионализм отдельных консультантов оператора, которые не могут даже квалифицированно дать ответы на вопросы потребителей по предоставляемым услугам. Непонятно, что за квитанции выписывают, за что берут оплату. Мы предлагаем "Казахтелекому" сделать свои услуги более прозрачными и уделить особое внимание переподготовке кадров", - заявила директор департамента по защите и развитию конкуренции по ВКО Наталья Петрова.

Глава Агентства Жумангарин ответил, что операторы связи должны отвечать за качество предоставляемых услуг.

"Компании, которые обеспечивают связь, будь то "Казахтелеком" или Beeline, они прежде всего гарантируют, что обеспечивают качественную связь. Если качество связи не обеспечивается, это должно отражаться на ее стоимости либо стоимость необеспеченной связи должна возвращаться. Честно говоря, в ближайшее время мы собираемся провести расследовать по нарушениям "Казахтелеком", которые накопились уже", - сообщил Жумангарин.
Жительница Усть-Каменогорска, подключившаяся к онлайн-конференции, заявила, что в ее квартире только в одной комнате ловит интернет, а в других - нет. Она - абонент "Казахтелекома". На обвинения в адрес компании ответил председатель правления АО "Казахтелеком" Куаныш Есекеев.

"Печально, что весь наш прямой эфир был посвящен тому, какой "Казахтелеком" плохой. Понятно, что всегда найдется абонент, который недоволен. Хотелось бы, что такие эфиры не превращались в обвинения одного оператора. (...) Если мы говорим о возрасте отрасли, развитии, о качестве, то надо понимать, что это капитальные затраты. И каждый участник этого стола это прекрасно понимает. И задача, я считаю, это развитие конкуренции, инвестиционной привлекательности самой отрасли", - сообщил Есекеев.

В конце эфира глава правления "Казахтелеком" пообещал обратившейся жительнице Усть-Каменогорска решить ее проблему с интернетом.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • dom555
  • Сергей Владимиров
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 21:07
Что лично меня бесит в Казахстане, так это недоступность чиновников! Сервис в любых структурах либо равен нулю, либо чуть ниже ноля!
Сайты акимов существуют лишь для отмазки, как и большинства госорганов.Я конечно давненько на них не заходил, но в прошлом куда только не заходил, все сайты фикция. Как то попытался почитать новости, так они там старые, вся инфа не актуальная, обратной связи негде не было. И понял, что это бесполезное занятие.

Почему в Европе можно обратится хоть к мэру, хоть к президенту, хоть в любую госслужбу по емайлу, и вам обязательно ответят! Почему у нас такого нет?

Такое ощущение, что если налоги с нас собрать, так они быстро нас находят, и карточки банковские арестуют и выезд запретят, а чтобы от них ответ получить так даже не возможно найти куда написать. Только надо идти туда, искать кого надо и т.п.
 
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  • Барабашка
  • Thornhill
  • kostya_aktau
  • dom555
  • Сергей Владимиров
 СаМ (Посетители) Сегодня, 19:51
У меня раз 5-6 пропадал интернет на долгое время, но в конце каждого месяца в аккурат пришли счета с одними и теми цифрами. Когда я обращался по поводу перерасчета мне сказали, что я должен подавать заявление с указанием точной даты и времени когда все это случилось. В общем бесполезное занятие бороться с монополистом.
 
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  • kolu411
  • Барабашка
  • Thornhill
  • kostya_aktau
  • Сергей Владимиров
 dom555 (Посетители) Сегодня, 19:28
Казахтелеком вы же гигант-монополист , как вам не стыдно не иметь бесплатный номер технической поддержки ! Вчера скорость интернета упала до 10 из 100. Еще берете абонентскую предоплату за месяц вперед. Когда я наконец дозвонилась (потратив все свои единицы) консультант ответила ничего страшного что скорость 10 вместо 100. Если ничего страшного тогда оплату тоже нужно снизить до 500 тенге , если скорость снизилась до 10 вместо 100
Куда катимся?
 
 

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