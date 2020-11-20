У «Казахтелекома» накопились нарушения﻿ - Серик Жумангарин

Телекоммуникационная компания подверглась критике от абонентов.



Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин ответил на жалобы казахстанцев на качество связи АО "Казахтелеком", передает корреспондент BaigeNews.kz. Во время дискуссии в формате Open Space на площадке TALAP Talks в YouTube, где казахстанские операторы связи и общественность обсуждали доступность услуг телекоммуникаций, прозвучали обвинения в адрес "Казахтелеком" из-за некачественного интернета.



"Когда мы проводили видеоконференцию, у нас было ужасное качество связи именно по вине "Казахтелекома". Другая проблема - непонятный и непрозрачный перерасчет, предоставляемый АО "Казахтелеком" за оказанные услуги, а также некомпетентность и непрофессионализм отдельных консультантов оператора, которые не могут даже квалифицированно дать ответы на вопросы потребителей по предоставляемым услугам. Непонятно, что за квитанции выписывают, за что берут оплату. Мы предлагаем "Казахтелекому" сделать свои услуги более прозрачными и уделить особое внимание переподготовке кадров", - заявила директор департамента по защите и развитию конкуренции по ВКО Наталья Петрова.



Глава Агентства Жумангарин ответил, что операторы связи должны отвечать за качество предоставляемых услуг.



"Компании, которые обеспечивают связь, будь то "Казахтелеком" или Beeline, они прежде всего гарантируют, что обеспечивают качественную связь. Если качество связи не обеспечивается, это должно отражаться на ее стоимости либо стоимость необеспеченной связи должна возвращаться. Честно говоря, в ближайшее время мы собираемся провести расследовать по нарушениям "Казахтелеком", которые накопились уже", - сообщил Жумангарин.

Жительница Усть-Каменогорска, подключившаяся к онлайн-конференции, заявила, что в ее квартире только в одной комнате ловит интернет, а в других - нет. Она - абонент "Казахтелекома". На обвинения в адрес компании ответил председатель правления АО "Казахтелеком" Куаныш Есекеев.



"Печально, что весь наш прямой эфир был посвящен тому, какой "Казахтелеком" плохой. Понятно, что всегда найдется абонент, который недоволен. Хотелось бы, что такие эфиры не превращались в обвинения одного оператора. (...) Если мы говорим о возрасте отрасли, развитии, о качестве, то надо понимать, что это капитальные затраты. И каждый участник этого стола это прекрасно понимает. И задача, я считаю, это развитие конкуренции, инвестиционной привлекательности самой отрасли", - сообщил Есекеев.



В конце эфира глава правления "Казахтелеком" пообещал обратившейся жительнице Усть-Каменогорска решить ее проблему с интернетом.