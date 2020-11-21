Видео мёртвых животных на полу мясокомбината возмутило казахстанцев









Видео мертвых животных на полу мясокомбината в Уральске возмутило казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.В социальных сетях распространяется видео, снятое на территории крупного мясоперерабатывающего комплекса. На кадрах видно, как на земле лежат, предположительно, туши мертвых животных. Снявший ролик автор предположил, что туши будут разделаны и использованы для производства консервов."Ребята, хочу вам кое-что показать. Я приехал в "Кублей" (компания по производству консервированной продукции. - Прим. редакции). Не ешьте тушенку. Вот из чего делают тушенку. Смотрите, сколько дней назад это животное умерло. Сейчас его порежут и будут использовать в тушенке", - говорит автор видео и показывает на мертвых животных, лежащих на земле.Однако через некоторое время мужчина снял новый ролик и извинился за свои слова."Этот ролик я снял по ошибке. Прошу прощения у директора компании "Кублей". Погибшие животные идут на утилизацию. Я приехал на погрузку, увидел лежащих на полу мертвых животных и снял их на свой телефон. Прошу прощения у казахстанцев. Здесь туши мертвых животных сжигают", - говорит мужчина, представившийся Аружаном Ерегешовым.Позже в самой компании также прокомментировали случившееся. Здесь подтвердили, что оба ролика были сняты на территории мясоперерабатывающего комплекса."У нас на территории мясокомбината производится убой скота. Имеется крематорная печь, предназначенная для утилизации непригодного сырья. К сожалению, при длительной транспортировке скота иногда животные гибнут ввиду механической асфиксии. В связи с этим трупы данных животных были направлены на утилизацию. Ветеринарными врачами составляется акт в соответствии с законодательством РК. Именно таких животных снял водитель", - отметила руководитель юридического отдела компании Гульфия Калиева.На предприятии подчеркнули, что комментарии водителя являются недостоверными. Непригодное сырье ни в коем случае не используется для производства продукции. Сырье и готовая продукция подвергаются лабораторным исследованиям, анализы проверяются госорганами."Личность водителя была установлена. Ему все объяснили, и он публично принес свои извинения. За данный поступок водитель ответит по закону. Мы обратились в правоохранительные органы и суд, поскольку подорвана репутация предприятия", - добавили в компании.