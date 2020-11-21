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Переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на выпадение зубов

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на выпадение зубов
Фото: pixabay.com
Ученые заявили, что это может быть связано с проблемами кровотока.

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, пожаловались на выпадение зубов. Ученые предположили, что это может происходить из-за того, что КВИ поражает кровеносную систему, передает Huffington Post.

Если в начале пандемии считалось, что коронавирус поражает легкие, то позже стало известно, что каждый человек по-разному переносит заболевание: некоторые теряют вкус и обоняние, у одних держится высокая температура, появляется проблемы с дыханием и слабость.

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, пожаловались на выпадение зубов. Они создали в соцсетях группу, к которой присоединились более 100 тысяч человек. Многие из них написали там историй о своих стоматологических проблемах.

Сосудистый биолог Уильям Ли предположил, что ухудшение состояния зубов у пациентов с КВИ может быть связано с проблемами кровообращением. Известно, что коронавирус поражает кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока, повреждению тех или иных органов.

Уильям Ли отметил, что человеческая челюсть очень насыщена кровеносными сосудами.

«У нас много зубов, чувствительных десен, у нас есть язык и вкусовые рецепторы, которые нужно развивать. Десны «чрезвычайно васкуляризированы», а внутри зуба находится пульпа или «живая, дышащая часть зуба», которая заполнена кровеносными сосудами и нервами», сказал Ли.

Он отметил, что повреждения сосудов от коронавируса могут сохраняться даже после полного выздоровления.

Однако ученые не спешат проводить прямую связь между выпадение зубов с коронавирусом. Врачам необходимо больше времени и данных, чтобы выяснить точную причину происходящего.


Источник: liter.kz
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