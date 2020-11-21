Переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на выпадение зубов

Ученые заявили, что это может быть связано с проблемами кровотока.
Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, пожаловались на выпадение зубов. Ученые предположили, что это может происходить из-за того, что КВИ поражает кровеносную систему, передает Huffington Post.
Если в начале пандемии считалось, что коронавирус поражает легкие, то позже стало известно, что каждый человек по-разному переносит заболевание: некоторые теряют вкус и обоняние, у одних держится высокая температура, появляется проблемы с дыханием и слабость.
Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, пожаловались на выпадение зубов. Они создали в соцсетях группу, к которой присоединились более 100 тысяч человек. Многие из них написали там историй о своих стоматологических проблемах.
Сосудистый биолог Уильям Ли предположил, что ухудшение состояния зубов у пациентов с КВИ может быть связано с проблемами кровообращением. Известно, что коронавирус поражает кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока, повреждению тех или иных органов.
Уильям Ли отметил, что человеческая челюсть очень насыщена кровеносными сосудами.
«У нас много зубов, чувствительных десен, у нас есть язык и вкусовые рецепторы, которые нужно развивать. Десны «чрезвычайно васкуляризированы», а внутри зуба находится пульпа или «живая, дышащая часть зуба», которая заполнена кровеносными сосудами и нервами», сказал Ли.
Он отметил, что повреждения сосудов от коронавируса могут сохраняться даже после полного выздоровления.
Однако ученые не спешат проводить прямую связь между выпадение зубов с коронавирусом. Врачам необходимо больше времени и данных, чтобы выяснить точную причину происходящего.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.